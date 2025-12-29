नालंदा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: जिस्मफरोशी के दलदल से 15 युवतियां आजाद, 3 दलाल गिरफ्तार

Nalanda Crime News: बिहार के नालंदा जिले में एक बार फिर समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मनोरंजन के नाम पर चल रहे संगठित अपराध का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. ऑर्केस्ट्रा के नाम पर महिलाओं और युवतियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. राजगीर थाना पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इस अवैध धंधे पर शिकंजा कसा, बल्कि शोषण की शिकार बनी 15 युवतियों और महिलाओं को आजादी भी दिलाई. यह मामला मानव तस्करी और महिला शोषण के उस काले सच को उजागर करता है, जो पर्दे के पीछे लंबे समय से फल-फूल रहा था.

गुप्त सूचना पर आदित्य रेसिडेंसी में छापेमारी

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि धुरवा मोड़ स्थित आदित्य रेसिडेंसी होटल में ऑर्केस्ट्रा के बहाने देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया और होटल में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान होटल के विभिन्न कमरों से 15 युवतियों और महिलाओं को मुक्त कराया गया, जबकि मौके से तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो इस अवैध धंधे का संचालन कर रहे थे.

बंगाल से बुलाकर कराया जा रहा था जबरन शोषण

राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आरोपी बंगाल से लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने का लालच देकर बुलाते थे. शुरुआत में उन्हें नाममात्र की राशि दी जाती थी, लेकिन बाद में जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता था. सभी मुक्त कराई गई युवतियां बंगाल की रहने वाली हैं और प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने शोषण की दर्दनाक कहानी बयां की है.

मेडिकल जांच के बाद आरोपियों को भेजा गया जेल

पुलिस ने सभी पीड़ित युवतियों और महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेजा है. वहीं, गिरफ्तार तीनों युवकों को न्यायालय में उपस्थित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाएगा. नालंदा पुलिस की यह कार्रवाई महिला सुरक्षा और संगठित अपराध के खिलाफ एक मजबूत संदेश मानी जा रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश