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नालंदा पुलिस ने NEET परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़, मेडिकल छात्र ही निकला मास्टरमाइंड

NEET Solver Gang Busted: नालंदा पुलिस ने नीट परीक्षा में धांधली करने वाले एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है. इस गैंग का मास्टरमाइंड पावापुरी विम्स कॉलेज का मेडिकल छात्र उज्ज्वल उर्फ राजा बाबू है, जो अपने भाई के साथ मिलकर हॉस्टल से यह नेटवर्क चला रहा था. पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 03:22 PM IST

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नालंदा पुलिस ने NEET परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़ (फोटो- एआई जनरेटेड)
नालंदा पुलिस ने NEET परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़ (फोटो- एआई जनरेटेड)

NEET Paper Leak Case: बिहार के नालंदा जिले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहाँ पुलिस ने नीट (NEET) परीक्षा में नकल कराने वाले एक खतरनाक 'सॉल्वर गैंग' का भंडाफोड़ किया है. इस गैंग के तार बिहार से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक जुड़े हुए हैं.

कैसे पकड़े गए अपराधी?

नालंदा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा में धांधली करने की योजना बना रहे हैं. राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 2 मई को जब पुलिस सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी उन्हें इस गैंग के बारे में पता चला. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो परत-दर-परत राज खुलते चले गए. अब तक पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए लोगों के पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें नकल कराने के कई बड़े सुराग छिपे हुए हैं.

मेडिकल के छात्र ही निकले गैंग के मास्टरमाइंड

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सॉल्वर गैंग को चलाने वाले मास्टरमाइंड खुद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इस गैंग का असली मुखिया उज्ज्वल उर्फ राजा बाबू है, जो पावापुरी के विम्स (VIMS) मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है. उसके साथ उसका भाई अमन भी इस गलत काम में शामिल था. ये दोनों भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे और वहीं से सॉल्वर गैंग का नेटवर्क चलाते थे.

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लाखों रुपयों का खेल और दूसरे राज्यों तक फैले तार

यह गैंग नीट परीक्षा में असली छात्र की जगह किसी दूसरे होशियार लड़के को बैठाने के लिए 50 से 60 लाख रुपये जैसी मोटी रकम वसूलता था. इनका नेटवर्क बिहार के जमुई, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ था. पुलिस ने इन जगहों पर छापेमारी कर तीन और लोगों को पकड़ा है. डीएसपी ने यह भी बताया कि इस गैंग के तार राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं, जहाँ सॉल्वर की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है. एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर नालंदा जिला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है.

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