Rajgir News: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ISI का जिक्र करके आया ईमेल

Nalanda Ordnance Factory Bomb Threat: बिहार के राजगीर में स्थित आयुध फैक्ट्री (Ordnance Factory) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल से आई इस धमकी में आतंकी संगठन ISI का जिक्र होने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इस धमकी भरे ईमेल में फैक्ट्री के अंदर 7 ताकतवर बम रखने और विस्फोट करने का दावा किया गया है. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई. आनन-फानन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूरी तलाशी ली गई. इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संदेश में भड़काऊ और गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहे हैं.

डीएसपी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल में पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK का जिक्र किया गया है. उन्होंने बताया कि इस ईमेल में चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया गया है. उन्होंने कहा कि पत्र में कई गैर-कानूनी संगठनों के नाम जोड़ते हुए संवेदनशील टिप्पणी की गई है. ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें इस तरह ईमेल को 'दहशत फैलाने की साजिश' और 'साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास' माना है. उन्होंने कहा कि इस ईमेल की गहन जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंपा गया है.

डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस तरह की धमकी पहले भी मिल चुकी है. जिसके बाद से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है. वहीं दोबारा से धमकी भरा ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान मिलने की सूचना नहीं है.