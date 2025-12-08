Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3032934
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Rajgir News: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ISI का जिक्र करके आया ईमेल

Nalanda News: राजगीर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (Ordnance Factory) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच एजेंसियां के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:06 AM IST

Trending Photos

नालंदा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
नालंदा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री

Nalanda Ordnance Factory Bomb Threat: बिहार के राजगीर में स्थित आयुध फैक्ट्री (Ordnance Factory) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल से आई इस धमकी में आतंकी संगठन ISI का जिक्र होने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इस धमकी भरे ईमेल में फैक्ट्री के अंदर 7 ताकतवर बम रखने और विस्फोट करने का दावा किया गया है. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई. आनन-फानन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूरी तलाशी ली गई. इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संदेश में भड़काऊ और गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसकी जांच कर रहे हैं.

डीएसपी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल में पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI और तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK का जिक्र किया गया है. उन्होंने बताया कि इस ईमेल में चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया गया है. उन्होंने कहा कि पत्र में कई गैर-कानूनी संगठनों के नाम जोड़ते हुए संवेदनशील टिप्पणी की गई है. ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें इस तरह ईमेल को 'दहशत फैलाने की साजिश' और 'साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास' माना है. उन्होंने कहा कि इस ईमेल की गहन जांच का जिम्मा साइबर सेल को सौंपा गया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में रेलवे को मिलेगा बड़ा विस्तार, 17 हजार करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इस तरह की धमकी पहले भी मिल चुकी है. जिसके बाद से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है. वहीं दोबारा से धमकी भरा ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन किसी भी प्रकार का संदिग्ध सामान मिलने की सूचना नहीं है.

TAGS

rajgir newsNalanda News

Trending news

Petrol-diesel rate
बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, एकबार फिर सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानें क्या है रेट?
rajgir news
Rajgir News: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, ISI का जिक्र करके आया ईमेल
Bihar News
बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर सियासी तूफ़ान! जेडीयू सांसद का बड़ा बयान
Bihar Railway Infrastructure
बिहार में रेलवे को मिलेगा बड़ा विस्तार, 17 हजार करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी
Bettiah news
लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, शशांक पांडे सहित चार गिरफ्तार
Mothihari News
रक्सौल बॉर्डर पर मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार
Sanjay Kumar Singh
PHED मंत्री संजय कुमार सिंह ने 83 करोड़ के नए मुख्यालय भवन का किया निरीक्षण
Deputy CM Samrat Choudhary
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की बड़ी घोषणा, बिहार में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट
Bihar Congress
कटिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक, दिल्ली में महारैली की तैयारियों को दिया अंतिम रूप
Jehanabad news
जहानाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, दादा की चचेरे पोते ने की निर्मम हत्या