Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995064
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

नालंदा में EVM की सुरक्षा पर बवाल, आरजेडी प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम

Bihar Chunav 2025: नालंदा में ईवीएम की सुरक्षा पर हंगामा देखने को मिला. इस्लामपुर विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी राकेश रौशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे आधे घंटे बंद रहना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:03 PM IST

Trending Photos

नालंदा में EVM की सुरक्षा पर बवाल, आरजेडी प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम
नालंदा में EVM की सुरक्षा पर बवाल, आरजेडी प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद नालंदा कॉलेज में रखी गई ईवीएम तीन स्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो. रविवार (9 नवंबर) को अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नालंदा कॉलेज मे हंगामा किया. वही इस्लामपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी राकेश रौशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'एनडीए पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है'
उनका कहना है कि प्रशासन पूरे चुनाव में पक्षपात कर रहा है और यह घटना चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है. राकेश रौशन ने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हुए तो वहां पर देखरेख में लगे कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद एनडीए पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है. हार के हतासे से एनडीए इस तरह का काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'मेरी हत्या कराई जा सकती है', तेजप्रताप यादव का सनसनीखेज दावा, मिली Y+ सुरक्षा

वाहनों के आवागमन पर रोक
वहीं जिला प्रशासन ने राजद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी फीड लगातार चालू था और बैकअप व्यवस्था भी काम कर रही थी. प्रशासन ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को मौके पर ले जाकर सीसीटीवी डिस्प्ले दिखाया, जिसके बाद उन्होंने संतोष जताया. फिलहाल कॉलेज परिसर में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025NalandaRJD

Trending news

Ranchi News
रांची के बुढ़मू में निजी चिकित्सक की गला रेतकर हत्या, एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा
bihar chunav 2025
Nalanda: EVM की सुरक्षा पर RJD प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम
bihar chunav 2025
जनता को पीएम और सीएम नीतीश पर भरोसा, महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ: नित्यानंद राय
Bihar chunav 2025
मोतिहारी में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा, NDA की जीत की दी भविष्यवाणी
bihar chunav 2025
तेज प्रताप यादव की Y+ सिक्योरिटी पर सियासी बवाल, सांसद निशिकांत दुबे बोले
bihar chunav 2025
भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा का रोड शो, अपने पिता के लिए मांगा वोट
Satish Chandra Dubey
सतीश चंद्र दूबे का विपक्ष पर करारा हमला, कहा- कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए
bihar chunav 2025
'घुसपैठियों के हमदर्द बने बैठे हैं राहुल गांधी', SIR बयान पर केशव मौर्य का प्रहार
bihar chunav 2025
राहुल गांधी की बातों में अब कोई दम नहीं! जीतन राम मांझी का तंज, वोट चोरी अब बेअसर
bihar chunav 2025
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, कहा- 14 नवंबर को होगा बिहार में बदलाव