नालंदा में EVM की सुरक्षा पर बवाल, आरजेडी प्रत्याशी ने लगाए आरोप... फिर प्रशासन ने किया ये काम

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद नालंदा कॉलेज में रखी गई ईवीएम तीन स्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो. रविवार (9 नवंबर) को अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नालंदा कॉलेज मे हंगामा किया. वही इस्लामपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी राकेश रौशन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया.

'एनडीए पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है'

उनका कहना है कि प्रशासन पूरे चुनाव में पक्षपात कर रहा है और यह घटना चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है. राकेश रौशन ने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हुए तो वहां पर देखरेख में लगे कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद एनडीए पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है. हार के हतासे से एनडीए इस तरह का काम कर रही है.

वाहनों के आवागमन पर रोक

वहीं जिला प्रशासन ने राजद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी फीड लगातार चालू था और बैकअप व्यवस्था भी काम कर रही थी. प्रशासन ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को मौके पर ले जाकर सीसीटीवी डिस्प्ले दिखाया, जिसके बाद उन्होंने संतोष जताया. फिलहाल कॉलेज परिसर में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

