Nalanda Road Accident: टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, गंगा स्नान करके लौट रहे थे सभी

Nalanda Road Accident: नालंदा जिले के हिलसा से गंगा स्नान करने जा रहे 8 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, हिलसा के मलावां गांव से सभी लोग गंगा स्नान के लिए फतुहा जा रहे थे. इस बीच एस एच 4 पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास ऑटो और टैंक्लोरी के बीच हुई भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतना जोरदार था की ऑटो के परखच्चे उड़ गए.

घटना में ऑटो सवार आठ लोगों की मौत

इस घटना में ऑटो सवार आठ लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं, मौके पर ग्रामीणों की नाराजगी का भी प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है.

मृतकों में सात महिलाएं

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं. इस घटना के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई है पूरे गांव में मात्र पसर गया है.आक्रोशित लोगों ने सड़क को जमकर हंगामा कर रहे हैं. मृतकों में सात महिलाएं और एक चालक बताए जाते है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

