Nalanda Accident: नालंदा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर खाई में गिरी, 3 की मौके पर ही मौत

Nalanda Road Accident: नालंदा में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरी. इस घटना में तीन युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा रहुई थाना क्षेत्र क्षेत्र के बिहटा-सरमेरा मुख्य सड़क (एसएच 78) पर हुआ. बताया जा रहा है कि रविवार (24 अगस्त) की सुबह भेंडा और सोसंदी गांव के बीच टर्निंग मोड़ पर तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. कार में कुल चार लोग सवार थे. जिनमें से तीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सुबह शौच के लिए जा रहे लोगों की नजर गड्ढे में पलटी हुई कार पर पड़ी. उन्होंने तुरंत शोर मचाकर गांव वालों को जानकारी दी और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. खबर मिलते ही रहुई थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में फंसे शवों को बाहर निकाला और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहुई भेजा, जहां उसका इलाज जारी है. फिलहाल मृतकों और घायल की पहचान नहीं हो सकी है.

पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजने की तैयारी कर रही है. शवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आस-पास के थानों और ग्रामीण इलाकों में सूचना दी जा रही है. हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. सड़क के किनारे गड्ढों और तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

