Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

नालंदा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक ने 4 युवकों को कुचला, मौके पर ही 2 की दर्दनाक मौत

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:19 AM IST

Nalanda News: नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. सरमेरा–बिहटा–मोकामा मुख्य मार्ग पर सरमेरा पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े चार युवकों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान पुष्पजय कुमार और मन्नू कुमार के रूप में की गई है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुष्पजय कुमार और मन्नू कुमार मोटरसाइकिल से सरमेरा से अपने घर झनुकी लौट रहे थे. रास्ते में उनकी मुलाकात अपने दो परिचितों श्रवण कुमार और धीरज कुमार से हुई, जो वहीं सड़क किनारे खड़े थे. चारों युवक आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और सीधे चारों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयावह था कि पुष्पजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मन्नू कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रवण कुमार और धीरज कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों घायल मलावां गांव के निवासी हैं. घटना के बाद मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बहाल कराया गया.

घटना की सूचना मिलते ही सरमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने ट्रक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इधर, हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव का माहौल शोक में डूबा हुआ है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

Nalanda News

