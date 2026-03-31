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नालंदा भगदड़ पर सियासत शुरूः राजद ने NDA पर साधा निशाना, पूछा- इसका जिम्मेदार कौन?

Nalanda Stampede: इस घटना को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यहां सभी लोग कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं और जानें जा रही हैं. कौन दोषी है, उसपर कार्रवाई होनी चाहिए. इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष वाले आपदा में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन अभी संवेदना का समय है. वहां भगदड़ मची है, कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:28 PM IST

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नालंदा भगदड़
नालंदा भगदड़

Nalanda Stampede: नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में 8 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. इस घटना पर अब बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. राजद ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराया है. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नालंदा जिला में जो घटना घटी है, यह शासन की पूरी तरह से लापरवाही साबित कर रही है. उन्होंने घायलों को 5 लाख और मरने वालों के परिजनों को 50 लाख देने की मांग की है.

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यहां सभी लोग कुर्सी के खेल में व्यस्त हैं और जानें जा रही हैं. बिहार में हो क्या रहा है? राजद प्रवक्ता ने कहा कि नालंदा नें अत्यंत ही दुखद घटना घटी है, भगदड़ में एक मंदिर में जिस तरह से 8 लोगों की जान चली गई. इसके लिए सीधे तौर पर शासन-प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदार हैं. यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसकी जांच होनी चाहिए. कौन दोषी है, उसपर कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज नालंदा में हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह गृह जिला है. जब वहां ये हाल है, तो इसी से पता चलता है कि सरकार में बैठे लोग कुर्सी के अदला-बदली के खेल में व्यस्त हैं. शासन में बैठे लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा. प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां एक भी पुलिस बल तैनात नहीं था. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि यह घटना पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता है. आखिर किस तरीके से वहां के लोकल प्रशासन को यह जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. इतनी बड़ी भगदड़ हो जाती है, कितनी कुव्यवस्था थी. प्रशासन ने पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है.

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ये भी पढ़ें- Nalanda Bihar Stampede Live: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी से हादसे की जानकारी ली

वहीं इस मामले में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्य्क्ष संजय सरावगी ने कहा कि नालंदा में शीतला माता मंदिर में चैत के अंतिम मंगलवार को मेला लगता है, वहां भगदड़ मची है. कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है, सरकार की तरफ से मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं. घायलों को अस्पताल भेजा गया है और मुख्य सचिव को जांच करने का आदेश दिया गया है. किन कारणों से भगदड़ मची, इन बिंदुओं पर भी उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जो घायल हैं उनके इलाज की चिंता सरकार कर रही है. विपक्ष वाले आपदा में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन अभी संवेदना का समय है. वहां भगदड़ मची है, कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है, सरकार त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है.

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