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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से ठीक पहले नालंदा में बड़ा हादसा, भगदड़ में 8 लोगों की मौत से इलाके में पसरा मातम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाली हैं. उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और नालंदा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:50 AM IST

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नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ (Video Grab)
नालंदा में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ (Video Grab)

Nalanda Stampade: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाली हैं. उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और नालंदा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. दीक्षांत समारोह में कई देशों के छात्रों को डिग्री व मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति की यात्रा से ठीक पहले वहां शीतला माता मंदिर में पूजा करने के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें 8 लोगों की जान चली गई. 

दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के मघड़ा गांव स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा करने के दौरान मंगलवार को अचानक भगदड़ मच गई. भगदड़ में करीब एक दर्जन लोग जख्मी हैं. इनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर लहेरी दीपनगर थाना और एसडीएम बिहारशरीफ मौके पर पहुंच गए हैं. 

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बताया जाता है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरा पुलिस महकमा उनके आगमन की तैयारी में व्यस्त था. इसी बीच हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी मघड़ा मंदिर में पूजा को लेकर भारी भीड़ जमा हुई थी. अधिक भीड़ होने से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है. फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए मेले में लगे दुकानों को बंद कराया जा रहा है. लोग इधर-उधर जान बचाने के लिए भागते देखे गए. श्रद्धालुओं ने बताया कि भीड़ ज्यादा होने और पुलिसबल की कम संख्या के चलते यह बड़ा हादसा हुआ. 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नालंदा में 2000 सीटों वाले अत्याधुनिक सभागार 'विश्वमित्रालय' का उद्घाटन करेंगी. इसके बाद वे सहभागिता प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी. इस अवसर पर सहभागिता के अंतर्गत जो गतिविधियां की गई हैं, उससे उनको रूबरू कराया जाएगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

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