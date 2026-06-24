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नालंदा के सोहसराय में मजदूरी करने निकले युवक की मिली शव, जांच में जुटी FSL की टीम

Nalanda News: नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान राजन कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने शराब कारोबारियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:17 PM IST
नालंदा के सोहसराय में मजदूरी करने निकले युवक की मिली शव, जांच में जुटी FSL की टीम
Image Credit: ZEE MEDIA

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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