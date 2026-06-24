/नालंदा के सोहसराय में मजदूरी करने निकले युवक की मिली शव, जांच में जुटी FSL की टीम

राज्य चुनें
Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके मे सनसनी फैल गई है. सत्रह नंबर मसानी के पीछे खेत में एक युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक की पहचान राजन कुमार के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
मृतक के परिजनों ने बताया कि राजन कुमार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मजदूरी करने के लिए घर से निकला था. जब देर रात घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को शंका हुई और परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी.
बुधवार की सुबह परिजनों को सुचना मिली कि सत्रह नंबर मसानी के पीछे खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंचने पर शव की पहचान राजन कुमार के रूप मे की गई. शव पर मिले कई जख्म इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी.
इस घटना की सुचना मिलते ही DSP रामदुलार यादव और सोहसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई. DSP रामदुलार प्रासद ने बताया कि युवक को मारपीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार