/नालंदा के सोहसराय में मजदूरी करने निकले युवक की मिली शव, जांच में जुटी FSL की टीम

Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके मे सनसनी फैल गई है. सत्रह नंबर मसानी के पीछे खेत में एक युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतक की पहचान राजन कुमार के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि शराब कारोबारियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.