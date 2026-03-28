पत्नी बिलखती रही, बच्चे निहारते रहे... नालंदा के जवान सुमन कुमार सिंह की मौत, लद्दाख में हिमस्खलन की चपेट में आने से बिगड़ी थी तबीयत

Nalanda News: लद्दाख में तैनात नालंदा के लाल सुमन कुमार सिंह शहीद हो गए हैं. उनका शब जब गांव पहुंचा तो परिवार समेत पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बता दें लद्दाख में हिमस्खलन की चपेट में आने से उनकी तबीयत बिगड़ी थी.
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Nalanda News: नालंदा के एक आर्मी जवान की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई. शुक्रवार (27 मार्च) की रात जेसीओ सुमन कुमार सिंह उर्फ पंकज (45) का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मोकरमपुर मिर्चायगंज पहुंचा, जहां पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने 'शहीद सुमन कुमार अमर रहे' और 'भारत माता की जय'के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी. पत्नी पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलखती रही, वहीं बच्चे अपने पिता को एकटक निहारते रहे. यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया.
लखनऊ में चल रहा था सुमन कुमार सिंह का इलाज
सुमन कुमार सिंह लद्दाख में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सेना के बचाव दल ने उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया. पिछले करीब एक महीने से उनका इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था. वे ब्लड कैंसर और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 27 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली. परिजनों ने बताया कि सुमन कुमार अपने परिवार के स्तंभ थे. दो भाइयों में वे बड़े थे, जबकि उनके छोटे भाई सीआईएसएफ में कार्यरत हैं.
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बलिदान और समर्पण किया जाएगा याद
अंतिम संस्कार में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए और दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद जवान की सेवा बेकार नहीं जाएगी. परिजनों को इस संकट में धैर्य रखने की जरूरत है. राज्य सरकार के नियमानुसार जो भी आगे की कार्रवाई है, वह किया जाएगा. ग्रामीणों ने सरकारी सहायता के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की मांग की है. शहीद सुमन कुमार सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए हैं. उनका बलिदान और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा.
रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा