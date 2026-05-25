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नालंदा सोनू चंद्रवंशी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी आरोपी फरार, आक्रोशित ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च

Nalanda News: नालंदा के मानपुर में सोनू चंद्रवंशी हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. घटना के 15 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 05:57 AM IST

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नालंदा सोनू चंद्रवंशी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी आरोपी फरार, आक्रोशित ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च
नालंदा सोनू चंद्रवंशी हत्याकांड: 15 दिन बाद भी आरोपी फरार, आक्रोशित ग्रामीणों ने निकाला कैंडल मार्च

Nalanda News: नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में बीते 9 मई को मिले सोनू चंद्रवंशी के क्षत-विक्षत शव मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस हत्याकांड को लेकर इलाके में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर भू-माफियाओं ने सोनू चंद्रवंशी की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने अस्थावां गांव के सैयद टोला से कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की. यह कैंडल मार्च अस्थावां नगर पंचायत के कई इलाकों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया.

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कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर अस्थावां और मानपुर थाना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. लोगों का कहना है कि अब तक पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है.

वहीं, जेडीयू नेता रामवली चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि सोनू चंद्रवंशी की हत्या जमीन विवाद में सुनियोजित तरीके से की गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी पक्ष के लोग केस वापस लेने की धमकी भी दे रहे हैं. साथ ही चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को मजबूर रहोंगे.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

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