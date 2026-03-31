नालंदाः शीतला मंदिर में लगे मेले में मची भगदड़, 8 की मौत, कई घायल

Nalanda Stampede: बिहार के नालंदा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां शीतला माता मंदिर में लगे मेले में आज (मंगलवार, 31 मार्च) सुबह अचानक भगदड़ मच गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. कुछ श्रद्धालुओं की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां हर मंगलवार को मेला लगता है. दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने जल्दबाजी करने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में लोग गिर गए, जिसमें से 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. काफी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं. पुलिस के बड़े अधिकतारी मौके पर पहुंच चुके हैं. घायलों को अस्पताल भेजने का काम जारी है.

ज़ी मीडिया के स्थानीय संवाददाता ऋषिकेश ने बताया कि हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मघड़ा मंदिर में पूजा को लेकर मेला लगा था. दूसरी ओर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर पूरा पुलिस महकमा उनके आगमन की तैयारी में और सुरक्षा में जुटा हुआ था. इधर मेला परिसप में भीड़ ज्यादा हो जाने के कारण यह भगदड़ मची. फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए आसपास के इलाके के मेले में लगे दुकानों को बंद कराया जा रहा है.

ऋषिकेश ने बताया कि भगदड़ के बाद रास्ता जाम हो गया था. जिसकी वजह से घटनास्थल तक एंबुलेंस पहुंचने में काफी समय लग गया. इस वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. कुछ घायलों की हालत काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है.

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स्थानीय लोगों ने प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि हर मंगलवार को मेला लगता है, लिहाजा प्रशासन का रवैया काफी ढीला रहा. भगदड़ मचने के बाद एंबुलेंस काफी देरी से पहुंची, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई. लोगों ने कहा कि पुलिसबल की संख्या भी पर्याप्त नहीं थी.