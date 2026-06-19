घर के अंदर अलमारी, लॉकर और स्टोर बॉक्स को पूरी तरह खंगाल दिया गया था. घर का बिखरा सामान चोरी की गवाही दे रहा था. जांच के दौरान पता चला कि चोरों ने करीब 30 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और 3 लाख 70 हजार रुपये नकद के ऊपर साफ हाथ कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही बेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और डॉग स्क्वायड की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. जिनकी मदद से चोरों के सुराग तलाशने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान में जुटी है. थाना में तैतीस लाख की चोरी का आवेदन दिया गया है.