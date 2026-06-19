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नालंदा में बंद घर में 33 लाख की चोरी, जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार

नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र स्थित कोल्हुआ गांव में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर ₹33 लाख की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित सुनील सिंह अपने परिवार के साथ मां का इलाज कराने बिहारशरीफ गए हुए थे.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:09 PM IST
नालंदा में बंद घर में 33 लाख की चोरी, जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार
Image Credit: नालंदा में चोरों का तांडव

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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