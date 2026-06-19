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नालंदा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब बंद घर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. बेन थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 33 लाख रुपये की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. चोर घर के मुख्य दरवाजे से लेकर अंदर के सभी कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के महंगे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि स्थानीय पुलिस मामले के खुलासे में जुट गई है.
पीड़ित सुनील सिंह पंजाब में एल्युमिनियम फैक्ट्री संचालित करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मां के इलाज के सिलसिले में पूरा परिवार घर में ताला लगाकर बिहारशरीफ गया हुआ था. शुक्रवार की सुबह पड़ोसियों और भतीजे ने फोन कर बताया कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है. सूचना मिलते ही परिवार के लोग तुरंत गांव पहुंचे. चोरों ने न सिर्फ मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा था, बल्कि घर के सभी कमरों के ताले भी तोड़ डाले थे.
घर के अंदर अलमारी, लॉकर और स्टोर बॉक्स को पूरी तरह खंगाल दिया गया था. घर का बिखरा सामान चोरी की गवाही दे रहा था. जांच के दौरान पता चला कि चोरों ने करीब 30 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और 3 लाख 70 हजार रुपये नकद के ऊपर साफ हाथ कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही बेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और डॉग स्क्वायड की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. जिनकी मदद से चोरों के सुराग तलाशने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान में जुटी है. थाना में तैतीस लाख की चोरी का आवेदन दिया गया है.