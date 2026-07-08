/नालंदा: दो घंटे की बारिश ने खोली विकास की पोल, बिहारशरीफ की सड़कें बनीं तालाब

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बिहार में अब मानसून ने जबरदस्त वापसी की है. मंगलवार (7 जुलाई) को पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिली. नालंदा में भी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली. महज दो घंटे की बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी. दो घंटे की बरसात ने बिहारशरीफ का वो असली चेहरा सबके सामने ला दिया, जिसे हर साल विकास के दावों और सफाई अभियानों के पीछे छिपाने की कोशिश की जाती है. पहली बारिश में ही रांची रोड, मोगलकुआं, भैंसासूर, अंबेर चौराहा, आनंद पथ, सोहडीह समेत कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. सड़कें गायब थीं और पानी ही पानी नजर आ रहा था.
हालात ऐसे बने कि स्कूल से लौटती छात्राओं को घुटनों से लेकर कमर तक पानी में घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. यातायात थाना के सामने सीवरेज के लिए खोदी गई सड़क की भरावट के बाद बारिश के कारण पूरी सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई. बरसात के कारण सड़क के बीचों-बीच बनी बड़े से गड्ढे ने लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि बिहार शरीफ के कई इलाके में सीवरेज के कारण शहर में सदके खोदी गई है. बता दें कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन सिर्फ दो घंटे की बारिश ने ही पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी.
रिपोर्ट- ऋषिकेश