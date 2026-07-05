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नालंदा: बार बाला के साथ 'तमंचे पर डिस्को'! वीडियो वायरल होते ही कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल, पुलिस जांच में जुटी

Nalanda Viral Video: सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध हथियार के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. घटना सिलाव थाना क्षेत्र के थानु बीघा गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की बताई जा रही है. वीडियो में एक महिला डांसर भी नजर आ रही है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 05, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:20 AM IST
नालंदा: बार बाला के साथ 'तमंचे पर डिस्को'! वीडियो वायरल होते ही कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: &#039;तमंचे पर डिस्को&#039; का वीडियो वायरल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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