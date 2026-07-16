/नालंदा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण ने पुलिस पर किया पथराव, 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल

Nalanda News: नालंदा जिला के हरनौत थाना क्षेत्र के चेरन गांव के पास पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रद्युम्न कुमार के रूप में हुई है. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रजौली–बख्तियारपुर मुख्य सड़क को कई घंटों तक जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. जाम के कारण इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया.