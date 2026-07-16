/नालंदा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण ने पुलिस पर किया पथराव, 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल

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Nalanda News: नालंदा जिला के हरनौत थाना क्षेत्र के चेरन गांव के पास पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान प्रद्युम्न कुमार के रूप में हुई है. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रजौली–बख्तियारपुर मुख्य सड़क को कई घंटों तक जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. जाम के कारण इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया.
पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे. स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की. इस घटना में दो इंस्पेक्टर समेत कुल आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि जाम में फंसे कई राहगीरों को भी चोटें आईं.
हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई राउंड हवाई फायरिंग की. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया. कई थानों की पुलिस, 150 से अधिक सुरक्षाकर्मी, SDPO, SDM और BDO समेत प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए.
घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के समय पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे. वहीं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी मृतक के गले पर पैर रखे हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इस वायरल तस्वीर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल प्रशासन की निगरानी में इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और मामले की जांच जारी है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार