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नालंदा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण ने पुलिस पर किया पथराव, 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल

Nalanda News: नालंदा के हरनौत में पुलिस वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद बवाल मच गया. ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी और पथराव किया. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया. इस घटना में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:46 AM IST
नालंदा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण ने पुलिस पर किया पथराव, 2 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी घायल
Image Credit: नालंदा में युवक की मौत पर भड़के ग्रामीण ने पुलिस पर किया पथरावSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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