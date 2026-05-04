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NEET 2026: परीक्षा से पहले 'सॉल्वर गैंग' का बड़ा खुलासा, पुलिस ने MBBS छात्र समेत 3 को किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद

NEET 2026: 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा से महज एक दिन पहले नालंदा में सॉल्वर गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2.95 लाख रुपये नकद, गाड़ियां, मोबाइल फोन और फर्जी एडमिट कार्ड बरामद किए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 04, 2026, 12:55 PM IST

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NEET 2026: परीक्षा से पहले 'सॉल्वर गैंग' का बड़ा खुलासा, पुलिस ने MBBS छात्र समेत 3 को किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद
NEET 2026: परीक्षा से पहले 'सॉल्वर गैंग' का बड़ा खुलासा, पुलिस ने MBBS छात्र समेत 3 को किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद

NEET 2026: 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा से महज एक दिन पहले, 2 मई की देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया. यह गिरोह पैसे लेकर असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने का काम करता था. इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से भारी मात्रा में नकदी, फर्जी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं.

यह घटना 2 मई की रात के करीब 1: 45 बजे की है, जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरन एक काले रंग की स्कॉर्पियो और एक ब्रेजा कार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों वाहनों को रोक लिया और उनकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड के नीचे छिपाकर रखे गए 2 लाख 95 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. 

ये भी पढ़ें: देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा आज, बिहार के 1.60 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर
 
गाड़ी में सवार तीन आरोपियों की पहचान अवधेश कुमार, अमन कुमार सिंह और पंकज कुमार साह के रूप में हुई है. इनमें मुख्य आरोपी अवधेश कुमार खुद एमबीबीएस का छात्र है और पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया है. पूछताछ के दौरान अवधेश ने बताया कि उसका साथी उज्जवल उर्फ राजा बाबू इस नेटवर्क का अहम हिस्सा है, जो NEET समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने का काम करता है.

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पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले हैं, जिनमें फर्जी एडमिट कार्ड, चैट रिकॉर्ड और पैसों के लेन-देन से जुड़े सबूत शामिल हैं. बरामद सामान में स्कॉर्पियो और ब्रेजा कार से 2.95 लाख रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और कई फर्जी एडमिट कार्ड शामिल हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

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