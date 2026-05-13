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NEET 2026: नालंदा से सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, MBBS छात्र समेत 7 गिरफ्तार

NEET 2026: नीट परीक्षा के एक दिन पहले नालंदा पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के तीन सदस्यों को 2 लाख 95 हजार नकद के साथ पावापुरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का नाम अवधेश कुमार है, जो विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS सेकेंड ईयर छात्र है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 11:13 AM IST

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नालंदा से सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, MBBS छात्र समेत 7 गिरफ्तार
नालंदा से सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, MBBS छात्र समेत 7 गिरफ्तार

NEET Exam Cancelled: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पूरे देश में NEET 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया है. NTA ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा की नई तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी. हाल ही में बिहार में NEET परीक्षा में एक संगठित सॉल्वर गैंग की सक्रियता का खुलासा हुआ है, जिसमें 60 लाख रुपए में एक सीट की डील की गई थी. नालंदा पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुख्य आरोपी एक MBBS छात्र है.

गिरफ्तारियां और तफ्तीश
2 मई की रात, पावापुरी थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान दो लग्जरी गाड़ियों (स्कॉर्पियो और ब्रेजा) से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का नाम अवधेश कुमार है, जो विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS सेकेंड ईयर छात्र है. उसके मोबाइल फोन की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिससे पूरे गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ.

यह गिरोह NEET परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 50 से 60 लाख रुपए तक वसूलता था और असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर को बैठाने की योजना बनाता था. पहले एडवांस के तौर पर 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते थे.

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मास्टरमाइंड की पहचान
राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अवधेश कुमार, अमन कुमार सिंह (मोतिहारी) और पंकज कुमार साह (मुजफ्फरपुर) शामिल हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड उज्ज्वल उर्फ राजा बाबू है, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2022 बैच का छात्र है. अमन, उज्ज्वल का मौसेरा भाई है और दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे. वह अभी फरार चल रहा है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

यह भी पढ़ें: NEET UG 2026: पटना में 85000 तो पूरे बिहार में 1.60 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

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