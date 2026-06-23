छात्र रविशंकर कुमार का नाम आया सामने

जांच में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम को चकमा देकर परीक्षा में दूसरों की जगह किसी और को बैठाने की साजिश का पता चला है. पुलिस की जांच के सिलसिले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि यह गैंग उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख से 12 लाख रुपए तक वसूलता था. नालंदा जिले के पावापुरी स्थित VIMS मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच के छात्र रविशंकर कुमार का नाम भी इस मामले में सामने आया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, माना जा रहा है कि रविशंकर ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है.