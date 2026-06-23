राज्य चुनें
NEET-UG री-एग्जाम परीक्षा में हुई धांधली की जांच एक बार फिर नालंदा के पावापुरी स्थित VIMS मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई है. लखीसराय में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल को दरकिनार कर NEET-UG परीक्षा में नकली परीक्षार्थियों को बैठाने वाले एक 'सॉल्वर गैंग' का पर्दाफाश होने के बाद अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में VIMS मेडिकल कॉलेज के एक छात्र का नाम भी सामने आया है और उस पर गैंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप है. मिली जानकारी के अनुसार, NEET-UG परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले में सॉल्वर गैंग के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.
छात्र रविशंकर कुमार का नाम आया सामने
जांच में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम को चकमा देकर परीक्षा में दूसरों की जगह किसी और को बैठाने की साजिश का पता चला है. पुलिस की जांच के सिलसिले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि यह गैंग उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख से 12 लाख रुपए तक वसूलता था. नालंदा जिले के पावापुरी स्थित VIMS मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच के छात्र रविशंकर कुमार का नाम भी इस मामले में सामने आया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, माना जा रहा है कि रविशंकर ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है.
इस मामले की जानकारी मिलने पर राजगीर सब-डिविजन के DSP संजीत कुमार गुप्ता ने कॉलेज जाकर जांच की, लेकिन छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में नहीं मिला. VIMS की प्रिंसिपल डॉ. सर्विल कुमारी ने बताया कि NEET-UG की दोबारा परीक्षा से पहले सभी छात्रों को निर्देश दिए गए थे कि वे परीक्षा के दौरान हॉस्टल से बाहर न जाएं. इसके बावजूद, रविशंकर परीक्षा से एक दिन पहले ही हॉस्टल से चला गया. उन्होंने आगे कहा कि छात्र के न मिलने पर कॉलेज प्रशासन ने उसके परिवार को पत्र के जरिए सूचित किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार