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NEET सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड निकला नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र, पुलिस ने और भी खुलासे किए

NEET Exam Solver Gang: लखीसराय सॉल्वर गैंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्र रविशंकर कुमार का नाम सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, अनुमान है कि रविशंकर ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:28 AM IST
NEET सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड निकला नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र, पुलिस ने और भी खुलासे किए
Image Credit: VIMS मेडिकल कॉलेज (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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