सिर्फ एक कट्ठा जमीन...और भतीजे ने चाचा के सीने में दाग दी 'पीतल', गोली की गूंज से थर्राया हरनौत

Nalanda News: नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के फलहनवा गांव में सोमवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान स्वर्गीय धुरी सिंह के 48 वर्षीया पुत्र चंद्रदीप प्रसाद के रूप में की गई है. परिवार वालों ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब चंद्रदीप प्रसाद धान की फसल काटकर खलिहान में पुंज लगा रहे थे. इसी दौरान भूमि विवाद को लेकर उनके गोतिया पक्ष के लोगों से विवाद हो गया.

बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित भतीजे ने गोली चला दी, जिससे एक गोली चाचा चंद्रदीप प्रसाद के चेहरे पर लग गई. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ ले जाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पत्नी सुलेखा देवी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व तीन बीघा जमीन का आपसी बंटवारा हो चुका था. इसके बावजूद आरोपित पक्ष ने करीब तीन बीघा जमीन अपनी बहू के नाम करा ली थी. अब एक कट्ठा जमीन पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी.

सुलेखा देवी ने बताया कि सोमवार को जब उनका पति उसी जमीन के धान की फसल को खलिहान में सहेज रहे थे, तभी गोतिया पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और गोली मार दी. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर हरनौत थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद से जुड़ा मालूम होता है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. वहीं, चिकसौरा थाना क्षेत्र के कमरथू गांव मे भी देर रात पूर्व सरपंच ने शराब तस्करी विवाद को लेकर महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया था.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

