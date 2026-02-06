Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3099532
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Nalanda News: नालंदा में नीलगाय का 'आतंक'; खेती छोड़ने को मजबूर हुए किसान, 600 बीघा फसल बर्बाद

Nalanda News: नालंदा में नीलगाय के आतंक से किसान इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने मक्का, धनिया और सरसों की खेती बंद कर दी है. इससे नीजात पाने के लिए किसानों ने पंचायत के मुखिया को आवेदन भी सौंपा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:05 AM IST

Trending Photos

Nalanda News: नालंदा में नीलगाय का 'आतंक'; खेती छोड़ने को मजबूर हुए किसान, 600 बीघा फसल बर्बाद
Nalanda News: नालंदा में नीलगाय का 'आतंक'; खेती छोड़ने को मजबूर हुए किसान, 600 बीघा फसल बर्बाद

Nalanda News: नालंदा जिले के एक गांव में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हो चुके हैं. नीलगाय से परेशान होकर किसानों ने मक्का, धनिया और सरसों की खेती बंद कर दी है. नीलगाय के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान मजबूर और निराश हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई किसानों ने इससे तंग आकर खेती तक छोड़ दी है. 

छह सौ बीघा में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद
किसानों के अनुसार मक्का, धनिया और सरसों की खेती नीलगाय के कारण बंद करनी पड़ी है. करीब छह सौ बीघा में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. मेहनत के बावजूद लागत भी नहीं निकल पा रही है. नीलगाय से राहत की मांग को लेकर किसानों ने पंचायत के मुखिया अशोक शर्मा को लिखित आवेदन सौंपा है. मुखिया ने बताया कि इस समस्या को लेकर वन विभाग के डीएफओ से बातचीत की गई है और नीलगाय नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों व शूटर से संपर्क किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पट्टीदारों के बीच लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले, महिला की मौत के बाद गांव में तनाव

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चा में आया यह मुद्दा
गौरतलब है कि नीलगाय की समस्या अब गांवों से निकलकर सदन तक पहुंच चुकी है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा नीलगाय का नाम बदलने की मांग के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!​

TAGS

Nalanda News

Trending news

Nalanda News
नालंदा में नीलगाय का 'आतंक': खेती छोड़ने को मजबूर हुए किसान, 600 बीघा फसल बर्बाद
Madhubani News
मधुबनी में बैठा गिरोह चीन और म्यांमार से मिलकर कर रहा था ठगी, ऐसे हुआ खुलासा
Khesari Lal Yadav
'पवन सिंह के मिलने से न उनका घर चलता है, न मेरा', खेसारी लाल यादव का करारा जवाब
Bihar News
राजस्व सेवा संघ ने वापस ली हड़ताल, 12 फरवरी तक आदेश जारी करेगा विभाग, जानें मामला
Motihari News
पुलिस मित्र ठग गिरोह: एसपी ने घोषित किया इनाम, तीन दिन में सरेंडर नहीं किया तो नीलाम
Bihar News
बिहार बोर्ड में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश, दो छात्र इंटर परीक्षा से वंचित
Samastipur News
पट्टीदारों के बीच लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले, महिला की मौत के बाद गांव में तनाव
Naxalite BDO Koda
नक्सली BDO कोड़ा की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल
Jamshedpur News
जमशेदपुर बना स्लीपर सेल का हॉटस्पॉट: 12 संदिग्धों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर
Bhagalpur News
Good News:भागलपुर में बन रहा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय