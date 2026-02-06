Nalanda News: नालंदा में नीलगाय का 'आतंक'; खेती छोड़ने को मजबूर हुए किसान, 600 बीघा फसल बर्बाद

Nalanda News: नालंदा जिले के एक गांव में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान हो चुके हैं. नीलगाय से परेशान होकर किसानों ने मक्का, धनिया और सरसों की खेती बंद कर दी है. नीलगाय के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान मजबूर और निराश हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई किसानों ने इससे तंग आकर खेती तक छोड़ दी है.

छह सौ बीघा में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद

किसानों के अनुसार मक्का, धनिया और सरसों की खेती नीलगाय के कारण बंद करनी पड़ी है. करीब छह सौ बीघा में लगी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. मेहनत के बावजूद लागत भी नहीं निकल पा रही है. नीलगाय से राहत की मांग को लेकर किसानों ने पंचायत के मुखिया अशोक शर्मा को लिखित आवेदन सौंपा है. मुखिया ने बताया कि इस समस्या को लेकर वन विभाग के डीएफओ से बातचीत की गई है और नीलगाय नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारियों व शूटर से संपर्क किया जा रहा है.

चर्चा में आया यह मुद्दा

गौरतलब है कि नीलगाय की समस्या अब गांवों से निकलकर सदन तक पहुंच चुकी है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा नीलगाय का नाम बदलने की मांग के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

