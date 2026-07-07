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बिहारशरीफ में उर्स पर पहुंचे नीतीश कुमार, तेज बारिश बनी चादरपोशी में रुकावट; मस्जिद परिसर से ही मांगी दुआ

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारी बारिश के बीच गगनदीवान पहुंचे, लेकिन चादरपोशी की रस्म पूरी किए बिना ही लौट आए. नीतीश कुमार उर्स कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन बारिश की वजह से चादरपोशी की रस्म नहीं हो पाई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:53 PM IST
बिहारशरीफ में उर्स पर पहुंचे नीतीश कुमार, तेज बारिश बनी चादरपोशी में रुकावट; मस्जिद परिसर से ही मांगी दुआ
Image Credit: पूर्व सीएम नीतीश कुमार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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