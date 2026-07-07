/बिहारशरीफ में उर्स पर पहुंचे नीतीश कुमार, तेज बारिश बनी चादरपोशी में रुकावट; मस्जिद परिसर से ही मांगी दुआ

बारिश के चलते चादरपोशी का कार्यक्रम नहीं हुआ पूरा

इसके बाद वह बिना चादरपोशी किए वापस लौट गए. इस दौरान उन्होंने बारिश में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया. मुफीदुल इस्लाम के सदस्य अकबर शाह ने कहा कि बीस सालों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तब तक उन्होंने हजरत मखदूम सैयद गगन दुल्लाह शाह रहमतुल्ला अलैय के आस्ताने पर हाजिरी नहीं दी. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनका यह दौरा केवल औपचारिकता भर है. वहीं, तेज बारिश के चलते चादरपोशी का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका और पूर्व मुख्यमंत्री को मस्जिद परिसर से ही दुआ कर वापस लौटना पड़ा.