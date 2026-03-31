'ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करें', माता शीतला मंदिर हादसे पर नित्यानंद राय ने व्यक्त की संवेदना

Nalanda Stampede News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नालंदा के माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. इस संकट की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं.
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Nalanda Stampede: नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने इस हादसे को अत्यंत हृदयविदारक बताया. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि शीतला माता मंदिर में हुई भगदड़ से श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत पीड़ादायक है. ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करें.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. इस संकट की घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने परिजन को खोया है. जो लोग इस भगदड़ में घायल है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं.
बता दें कि नालंदा जिले में शीतला माता मंदिर में लगे मेले में 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार की सुबह अचानक भगदड़ मच गई. इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं. कुछ श्रद्धालुओं की हालत काफी गंभीर है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां हर मंगलवार को मेला लगता है. दर्शन के लिए लाइन लगी हुई थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने जल्दबाजी करने का प्रयास किया, जिससे भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में लोग गिर गए, जिसमें से 8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई.
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