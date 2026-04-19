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Nalanda News: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में जेल में बंद था मनीष कुमार, जमानत पर बाहर आते ही पत्नी को उतारा मौत के घाट

Nalanda News: नालंदा के नूरसराय में जेल से छूटकर आए पति ने पत्नी को पीट-पीट कर मार डाला. मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी दहेज के लिए बेटी को परेशान किया करता था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 19, 2026, 12:26 PM IST

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Nalanda News: नालंदा के नूरसराय पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित परासी गांव में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. अपने परिवार वालों और पड़ोसियों को खुद पर शक होने से बचाने के लिए उसने यह अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी. आरोपी पति सात महीने तक जेल में बंद था. एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार होने के बाद 15 दिन पहले ही जमानत पर घर लौटा था.

मृतक की पहचान राखी कुमारी के रूप में हुई है जो मनीष कुमार (उर्फ सूरजभान) की 30 वर्षीय पत्नी थीं. मृतक के पिता उपेंद्र सिंह सिलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करियाना के निवासी हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में अपनी बेटी का विवाह कराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका दामाद अक्सर अपनी पत्नी के मायके वालों से पैसों की मांग करता था. जब भी उसकी ये मांगें पूरी नहीं होती थीं, तो वह उनकी बेटी के साथ मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता था.

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शनिवार देर रात पड़ोसियों ने उन्हें फोन करके सूचना दी कि उनके दामाद ने उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की है, जिससे उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो गई है. इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. परिवार के सदस्य जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं. थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि महिला की पीट-पीटकर हत्या की गई है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

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