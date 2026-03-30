नीतीश का इस्तीफा सिर्फ एक प्रक्रिया: मंत्रियों ने माना, NDA ही तय करेगा भविष्य का मुख्यमंत्री

Bihar Politics: नालंदा के कुंडलपुर में आयोजित कुंडलपुर महोत्सव 2026 में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शिरकत की. इस दौरान मंच से आध्यात्म के साथ-साथ सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिली. कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने भगवान महावीर के आदर्शों को आज के समय में बेहद प्रासंगिक बताया.

उन्होंने कहा कि जिस तरह मिडल ईस्ट में युद्ध का माहौल है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. ऐसे समय में भगवान महावीर के शांति, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलना ही विश्व के लिए एकमात्र समाधान है. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा में लगे हैं.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतनी स्थिर और दूरदर्शी सरकार देखने को मिली है, जिसकी वजह से राज्य तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. बिहार में जो विकास हो रहा है, वह नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है. आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री एनडीए से ही होगा और सभी नेता मिलकर इस पर निर्णय लेंगे.

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निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर भी मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आगे का फैसला समय आने पर एनडीए नेतृत्व करेगा. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भावुक होते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की सेवा की है और हर व्यक्ति के दुख-दर्द को अपना समझकर काम किया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की चर्चा पर बिहार की जनता का भावुक होना स्वाभाविक है. नीतीश कुमार का हर फैसला बिहार के हित में होता है. उन्होंने खुद की इच्छा से एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और हम सब उनके फैसले के साथ खड़े हैं. इस दौरान श्रवण कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता. जनता पहले ही उन्हें जनता और उनके विधायक नकार चुकी है और उनके बयानों में अब कोई दम नहीं रह गया है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार

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