/पंचाने नदी के उफान से सोहसराय छिलका पर आवागमन बंद, वहीं सारण में भी मंडराया बाढ़ का संकट

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Bihar flood: पंचाने नदी में आई उफान के बाद सोहसराय थाना क्षेत्र के अड्डा पर बने छिलका के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी का बहाव हो रहा है. पानी की तेज धार को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छिलका से आवागमन पर रोक लगा दी है और दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. इसके बावजूद कुछ स्थानीय लोग लापरवाही बरतते हुए तेज धार के बीच नहाते नजर आए. इसी दौरान एक बालक तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बहने लगा. हालांकि, समय रहते उसे सुरक्षित बचा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. पंचाने नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बैरिकेडिंग के बावजूद नदी के तेज बहाव के पास न जाएं और बच्चों को भी पानी के आसपास जाने से रोकें. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. अगर इसी तरह नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो आसपास के घरों तक पानी पहुंचने का खतरा है. इसे लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है और उन्हें डर है कि पंचाने नदी ने अगर रौद्र रूप लिया तो हर साल की तरह इस बार भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
वहीं, मंत्री श्रवण कुमार ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को किसानों के लिए वरदान बताया है. उन्होंने कहा कि इससे पेयजल संकट दूर करने में भी मदद मिलेगी. हालांकि, कुछ स्थानों पर बाढ़ और जलस्तर बढ़ने से क्षति पहुंची है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग लगातार काम कर रहा है. नालंदा के अस्थावां में दो स्थानों पर तटबंध में कटाव हुआ है, जिसकी मरम्मत का कार्य जारी है. प्रशासन की ओर से लगातार माइकिंग कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की जा रही है.
वहीं दुसरी ओर सारण जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और सरयू नदी के उफान के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. सदर प्रखंड की करीब पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी फैलने से लगभग 30 हजार की आबादी प्रभावित बताई जा रही है. जी मीडिया की टीम ने करीब 20 किलोमीटर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का रियलिटी चेक किया, जहां कई जगह लोगों की परेशानी सामने आई. घरों में पानी घुसने के बाद लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, जबकि कई स्कूलों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है. बाढ़ का पानी अवतार नगर थाना परिसर तक पहुंच गया है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.
इस बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित पंचायतों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. SDM ने बताया कि फिलहाल बाढ़ का पानी पिछले वर्ष के स्तर के आसपास ही है और अभी इसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है. हालांकि जलस्तर बढ़ने की सूचना मिल रही है, जिसके मद्देनजर प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. बाढ़ प्रभावित लोगों का आकलन करने के बाद जरूरतमंद परिवारों को सरकार के प्रावधान के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए गहरे पानी में जाने, पानी में खेलने-कूदने और स्नान करने से बचने की सलाह दी है. लोगों को नदियों और तेज बहाव वाले पानी से दूरी बनाए रखने को कहा गया है. जलस्तर में और बढ़ोतरी होने की स्थिति में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और जरूरी राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी भी की जा रही है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह (छपरा), ऋषिकेश कुमार (नालंदा)