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पंचाने नदी के उफान से सोहसराय छिलका पर आवागमन बंद, वहीं सारण में भी मंडराया बाढ़ का संकट

Bihar flood: पंचाने नदी में उफान के बाद सोहसराय थाना क्षेत्र के अड्डा स्थित छिलका के ऊपर तेज धार से पानी बह रहा है. प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगाते हुए दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है. वहीं, सारण में गंगा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से करीब 30 हजार लोगों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 04, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:41 PM IST
पंचाने नदी के उफान से सोहसराय छिलका पर आवागमन बंद, वहीं सारण में भी मंडराया बाढ़ का संकट
Image Credit: पंचाने नदी के उफान से सोहसराय छिलका पर आवागमन बंद, वहीं सारण में भी मंडराया बाढ़ का संकट

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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