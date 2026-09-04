/पंचाने नदी के उफान से सोहसराय छिलका पर आवागमन बंद, वहीं सारण में भी मंडराया बाढ़ का संकट

Bihar flood: पंचाने नदी में आई उफान के बाद सोहसराय थाना क्षेत्र के अड्डा पर बने छिलका के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी का बहाव हो रहा है. पानी की तेज धार को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छिलका से आवागमन पर रोक लगा दी है और दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. इसके बावजूद कुछ स्थानीय लोग लापरवाही बरतते हुए तेज धार के बीच नहाते नजर आए. इसी दौरान एक बालक तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बहने लगा. हालांकि, समय रहते उसे सुरक्षित बचा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया. पंचाने नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बैरिकेडिंग के बावजूद नदी के तेज बहाव के पास न जाएं और बच्चों को भी पानी के आसपास जाने से रोकें. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. अगर इसी तरह नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो आसपास के घरों तक पानी पहुंचने का खतरा है. इसे लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है और उन्हें डर है कि पंचाने नदी ने अगर रौद्र रूप लिया तो हर साल की तरह इस बार भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.