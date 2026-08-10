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नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, SP भारत सोनी ने दिया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा

नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद गुस्साएं ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. इसके बाद SP भारत सोनी मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:32 AM IST
नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, SP भारत सोनी ने दिया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा
Image Credit: नालंदा: पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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