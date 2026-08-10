/नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, SP भारत सोनी ने दिया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा

चुनावी समीकरण में हत्या करने की आशंका

ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी तारापुर गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि आने वाले पंचायत चुनाव में अमनार खास पंचायत की सीट आरक्षित होने की संभावना थी और श्याम प्रसाद मुखिया पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. इसी चुनावी समीकरण को हत्या की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, हत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.