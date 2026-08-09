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नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम

Nalanda Crime News: नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया. बताया जा रहा है कि एकंगरसराय थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के समीप बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:55 PM IST
नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम
Image Credit: नालंदा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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