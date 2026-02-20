भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहारः नालंदा के हरनौत में पदस्थापित DPO घूस लेती रंगे हाथ गिरफ्तार

Bihar SVU Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने नालंदा के हरनौत में पदस्थापित DPO (ICDS) अनीता कुमारी को 50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. अब उन्हें अब निगरानी न्यायालय, पटना में पेश किया जाएगा.
Bihar SVU Raid: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) की सख्ती लगातार जारी है. इसी कड़ी में नालंदा के हरनौत में पदस्थापित DPO (ICDS) अनीता कुमारी को 50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. SVU की टीम ने यह कार्रवाई लिखित शिकायत के आधार पर की गई. शिकायतकर्ता नागेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि आरोप पत्र गठित कर समझौता कराने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी. इस मामले में SVU ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-7 के तहत कांड संख्या 08/2026 दर्ज किया है. आरोपी को अब निगरानी न्यायालय, पटना में पेश किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के जगदीशपुर तियारी गांव निवासी नागेन्द्र कुमार ने विशेष निगरानी इकाई के पटना दफ्तर में आरोपी DPO के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर विशेष निगरानी इकाई ने प्राथमिक जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए. इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-7 के तहत कांड संख्या 08/2026 दर्ज किया गया. इसके बाद SVU टीम ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता के माध्यम से 50 हजार रुपये की पहली किस्त दिलवाने की योजना बनाई. डीपीओ अनीता कुमारी ने जैसे ही रिश्वत के 50 हजार रुपये स्वीकार किए, SVU टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा.
इससे पहले SVU ने मुजफ्फरपुर से जिला कृषि पदाधिकारी और उसके ड्राइवर को 50 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. आरोपी अधिकारी ने एक खाद दुकानदार को दुकान का लाइसेंस रद्द करने का भय दिखाकर 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद SVU ने जाल बिछाकर आरोपी कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर रामबाबू राय को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया.