योगी आदित्यनाथ के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार, कहा- यह साधु-संतों की भाषा नहीं

बिहार शरीफ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के “पप्पू-टप्पू-अप्पू” वाले बयान को बेहद अटपटा और असंयमित बताया. उन्होंने कहा कि नाम भले योगी है, लेकिन भाषा साधु-संत जैसी नहीं है. पवन खेड़ा ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता इस तरह की बदजुबानी को कभी माफ नहीं करेगी.

Nov 04, 2025, 03:36 PM IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के "पप्पू-टप्पू-अप्पू" वाले बयान को लेकर सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को बिहार शरीफ पहुंचकर योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान न केवल अटपटा बल्कि बेहद बाहियात और अनुचित है.

राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती. उन्होंने कहा, "नाम योगी आदित्यनाथ है, लेकिन भाषा योगी जैसी नहीं है. जो व्यक्ति खुद को साधु-संत कहता है, उसे अपने शब्दों में मर्यादा रखनी चाहिए." पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार की जनता ऐसे बदजुबानी भरे बयानों को कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने काम का हिसाब जनता को देना चाहिए.

कांग्रेस नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पिछले बीस वर्षों से सत्ता से बाहर है. उन्होंने कहा, "हम पर टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि आप बताएं आपने इतने वर्षों में जनता के लिए क्या किया." पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि आज देश और राज्य में नफरत और बदजुबानी की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "बिहार में इस वक्त पूरी तरह से गुंडाराज कायम है. यहां खुलेआम गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है और आरोपी को सम्मान के साथ जेल भेज दिया जाता है." पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि जब कोई प्रत्याशी खुद गोली चलाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसे सम्मान दिया जाता है, तो क्या यह कानून का राज है या गुंडों का?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया "कट्टा" वाले बयान को लेकर भी पवन खेड़ा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती. यह बयान शर्मनाक है और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है. पवन खेड़ा ने कहा, "प्रधानमंत्री को देश की गरिमा और अपने पद की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए. जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, वह उनके संस्कारों और सोच को दिखाती है."

