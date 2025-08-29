Bihar Politics: 'एक खजाना चोर, दूसरा चारा चोर...' PM मोदी को अपशब्द मामले में भड़की BJP, कांग्रेस-RJD पर जोरदार वार
Bihar Politics: 'एक खजाना चोर, दूसरा चारा चोर...' PM मोदी को अपशब्द मामले में भड़की BJP, कांग्रेस-RJD पर जोरदार वार

BJP Attack On Congress: नालंदा जिले के बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज ने कहा कि इस यात्रा में शामिल दो "युवराज" में से एक का परिवार खजाना चोर है, जबकि दूसरे के पिता चारा चोर हैं. उधर इस मामले में अब वैशाली जिले के बीजेपी नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:45 AM IST

PM मोदी को अपशब्द मामले में भड़की BJP
PM मोदी को अपशब्द मामले में भड़की BJP

PM Modi Abused Case: वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मां की गाली' दिए जाने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस मामले में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में नालंदा के बिहार शरीफ सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय सह प्रभारी जितेंद्र नीरज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में निकली वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है. 

बीजेपी नेता जितेंद्र नीरज ने कहा कि इस यात्रा में शामिल दो "युवराज" में एक के परिवार पर देश का खजाना और दूसरे के परिवार पर बिहार का खजाना लूटने का आरोप है. एक युवराज का परिवार खजाना चोर है, जबकि दूसरे युवराज के पिता चारा चोर हैं. जितेंद्र नीरज ने कड़ी चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री पर अपशब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राहुल गांधी को इसके लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह यात्रा राहुल गांधी की आखिरी यात्रा साबित हो सकती है. इस बात का हमें डर है, क्योंकि इस घटना के बाद आज देश के हर वर्ग में उबाल है.

ये भी पढ़ें- राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर भाजपा का हमला, रामकृपाल यादव बोले- 'जनता देगी जवाब'

वैशाली में भी दर्ज होगा केस

उधर इस मामले में अब वैशाली जिले के बीजेपी नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं. पीएम मोदी पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग को शर्मनाक बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि अब तक 107 बार कांग्रेस या राहुल गांधी द्वारा पीएम के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी शर्मनाक है और इसके विरोध में वैशाली जिला भाजपा कमेटी भी राहुल गांधी के खिलाफ ना सिर्फ केस दर्ज कराएगी, बल्कि सड़क पर उतर का आंदोलन भी करेगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अधिकार यात्रा में मजा आ रहा है तो वह खुद सीएम के उम्मीदवार क्यों नहीं बन जाते. 

रिपोर्ट- ऋषिकेश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

