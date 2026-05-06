बिहार शरीफ में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का बढ़ा क्रेज, 17 लोगों को मिला चेक, डीएम ने दी बधाई

नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थित अस्पताल चौराहा बिजली ऑफिस के परिसर में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को लेकर एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया. इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी (डीएम) कुंदन कुमार और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों ने मिलकर दीप जलाकर की. इस मौके पर 17 ऐसे लोगों को चेक दिया गया जिन्होंने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाए हैं. चेक पाकर लोग बहुत खुश नजर आए और उनके चेहरे पर मुस्कान थी. इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि अब लोग बिजली के भारी बिल से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं.

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगवाना न सिर्फ अपने घर के पैसे बचाना है, बल्कि यह देश की सेवा करने जैसा भी है. अगर हम सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा और बिजली की कमी भी दूर हो जाएगी. उन्होंने लोगों को समझाया कि सोलर अपनाने से हमारा देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा. डीएम साहब ने सभी से गुजारिश की कि वे इस सरकारी योजना का फायदा उठाएं और अपने घर की छत पर सोलर पैनल जरूर लगवाएं.

बिजली विभाग के अधिकारी मनीषकांत कुमार ने बताया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक पूरे देश में 1 करोड़ घरों को सोलर से जोड़ने का है. इसी कड़ी में बिहार के 4 लाख 80 हजार घरों में सोलर लगाने की तैयारी चल रही है. खुशी की बात यह है कि हमारे नालंदा जिले को 12 हजार घरों में सोलर लगाने का लक्ष्य मिला है. उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि नालंदा जिला इस योजना को अपनाने में पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर है. लेकिन प्रशासन चाहता है कि जल्द ही नालंदा नंबर-1 बन जाए. इसके लिए गाँव-गाँव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

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बहुत से लोगों को लगता है कि सोलर लगवाना महंगा है, इसलिए विभाग ने बैंकों के साथ मिलकर एक खास योजना बनाई है. अधिकारियों ने बताया कि वे बैंकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि लोगों को सोलर लगवाने के लिए आसानी से लोन मिल सके. लोन की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया जा रहा है ताकि आम आदमी को पैसों की चिंता न करनी पड़े. अधिकारियों का मानना है कि जिस दिन भारत के हर घर की छत पर सोलर पैनल होगा, उस दिन हमारा देश बिजली के मामले में किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा.