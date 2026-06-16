अगली सुबह जब मंटू सिंह राजगीर मेले से वापस अपने फार्म पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. फार्म के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था. फार्म के बाहर महज कुछ मुर्गियां इधर-उधर भटकती हुई घूम रही थीं, जबकि अंदर शेड में रखीं करीब 2500 मुर्गियां गायब थीं. इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की चोरी की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों के बीच अब यही सवाल सबसे बड़ा कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर चोर इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों को कैसे ले गए? लोगों का मानना है कि इतनी मुर्गियों को ढोने के लिए कई बड़ी गाड़ियों और दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ी होगी, जो किसी संगठित गिरोह का काम लगता है.