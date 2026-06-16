राज्य चुनें
नालंदा जिले से चोरी की एक ऐसी अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. हाल के दिनों में आपने एटीएम (ATM) मशीन चोरी होने या मोबाइल टावर के महंगे उपकरण गायब होने की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन इस बार शातिर चोरों ने एक पूरे के पूरे मुर्गी फार्म को ही साफ कर दिया. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चोर एक-दो या दस-बीस नहीं, बल्कि पूरे फार्म से करीब 2500 मुर्गियां चोरी करके रफूचक्कर हो गए. यह पूरी घटना नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के शुरूमपुर गांव की है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, सिलाव प्रखंड के शुरूमपुर गांव के रहने वाले मंटू सिंह मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं. उन्होंने अपने फार्म में करीब 2500 मुर्गियां पाल रखी थीं. आमतौर पर इस मुर्गी फार्म की रखवाली और निगरानी मंटू सिंह और उनका बेटा बारी-बारी से रात में जागकर करते थे. लेकिन रविवार की रात परिस्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि फार्म पूरी तरह से खाली रह गया. बताया जाता है कि मंटू सिंह का बेटा सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि मंटू सिंह खुद रात के समय राजगीर मेला देखने चले गए थे. फार्म को खाली पाकर घात लगाए चोरों ने तुरंत हाथ साफ किया. चोरों ने फार्म का ताला तोड़ा और अंदर मौजूद हजारों मुर्गियां समेटकर भाग निकले.
अगली सुबह जब मंटू सिंह राजगीर मेले से वापस अपने फार्म पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. फार्म के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था. फार्म के बाहर महज कुछ मुर्गियां इधर-उधर भटकती हुई घूम रही थीं, जबकि अंदर शेड में रखीं करीब 2500 मुर्गियां गायब थीं. इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की चोरी की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों के बीच अब यही सवाल सबसे बड़ा कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर चोर इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों को कैसे ले गए? लोगों का मानना है कि इतनी मुर्गियों को ढोने के लिए कई बड़ी गाड़ियों और दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ी होगी, जो किसी संगठित गिरोह का काम लगता है.
इस बड़ी चोरी से पीड़ित व्यवसाई मंटू सिंह को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने तुरंत सिलाव थाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस की टीमें आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं. फिलहाल, 2500 मुर्गियों की इस अनोखी और ऐतिहासिक चोरी ने नालंदा के लोगों को सोच में डाल दिया है और अब सबकी निगाहें पुलिसिया कार्रवाई पर टिकी हैं.