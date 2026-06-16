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नालंदा में अनोखी चोरी, चोरों ने उड़ाया पूरा मुर्गी फार्म, 2500 मुर्गियां लेकर हुए फरार

नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के शुरूमपुर गांव में चोरों ने एक मुर्गी फार्म को निशाना बनाते हुए करीब 2500 मुर्गियां चोरी कर ली हैं. फार्म के मालिक मंटू सिंह राजगीर मेला देखने गए थे और उनका बेटा परीक्षा देने गया था, जिसके कारण रात में फार्म खाली था. चोरों ने ताला तोड़कर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:03 PM IST
नालंदा में अनोखी चोरी, चोरों ने उड़ाया पूरा मुर्गी फार्म, 2500 मुर्गियां लेकर हुए फरार
Image Credit: नालंदा में चोरों ने उड़ाया पूरा मुर्गी फार्म

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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