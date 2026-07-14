Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nalanda  
  • /नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन: ₹5 करोड़ की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार, सीएम के कमांडो की पत्नी को बनाया था शिकार

नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन: ₹5 करोड़ की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार, सीएम के कमांडो की पत्नी को बनाया था शिकार

नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिली है. 5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सीएम के कमांडो की पत्नी को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया था.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:42 PM IST
नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन: ₹5 करोड़ की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार, सीएम के कमांडो की पत्नी को बनाया था शिकार
Image Credit: नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल में भारी बारिश का असर; उफान पर गंडक नदी, दियारा इलाके में फैला पानी
Gandak river29 min ago
2
Danapur news54 min ago
3
Heli Tourism Bihar1 hr ago
4
Bokaro News1 hr ago
5
Pappu Yadav2 hrs ago