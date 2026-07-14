/नालंदा में पंजाब पुलिस का एक्शन: ₹5 करोड़ की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार, सीएम के कमांडो की पत्नी को बनाया था शिकार

झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े तार

इस गिरोह के तार झारखंड के जामताड़ा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता से भी जुड़े हैं, जहां से पहले ही दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह गिरोह देश के कई राज्यों में सक्रिय है और व्यवसायियों व आम लोगों से 5 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है. पंजाब पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और पूछताछ के लिए अपने साथ पटियाला ले गई है. इतने बड़े मामले के खुलासे के बावजूद, न तो पंजाब और ना ही नालंदा पुलिस ने आधिकारिक बयान दिया है.