/राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, वैभव सूर्यवंशी और साकिब उल गनी की हो सकती है एंट्री

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Rajgir International Cricket Stadium: बिहार के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. पहली बार राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में घरेलू प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे. हालांकि स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी जारी है, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के अनुरोध पर बिहार सरकार ने इसे घरेलू मैचों के आयोजन के लिए छह महीने के लिए उपलब्ध कराया है.
राजगीर में रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप के तीन मुकाबले आयोजित होंगे, जिनमें बिहार की टीम अन्य राज्यों की टीमों से भिड़ेगी. इसके अलावा अंडर-19 और अंडर-23 वर्ग के भी तीन-तीन मुकाबले इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे. ऐसे में यह आयोजन सिर्फ राजगीर ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर माना जा रहा है.
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल अरफीन ने जी मीडिया से विशेष बातचीत में बताया कि पिछले सीजन में पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले आयोजित किए गए थे. उस दौरान बिहार ने प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर इस सीजन के लिए एलीट ग्रुप में जगह बनाई है. उन्होंने कहा कि यदि BCCI अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं से वैभव सूर्यवंशी को उपलब्ध कराता है, तो वह भी बिहार की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं. इसके अलावा साकिब उल गनी सहित आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के अन्य खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं.
फिलहाल BCCI और BCA (Bihar Cricket association) की संयुक्त टीम राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिच और अन्य तकनीकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह स्टेडियम बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े घरेलू मुकाबलों का नया केंद्र बनेगा और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.