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राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, वैभव सूर्यवंशी और साकिब उल गनी की हो सकती है एंट्री

Rajgir International Cricket Stadium: बिहार के क्रिकेट इतिहास में पहली बार राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप के मुकाबले खेले जाएंगे. BCA ने वैभव सूर्यवंशी समेत बिहार के स्टार खिलाड़ियों के खेलने की उम्मीद जताई है.

Written BySunny KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:15 PM IST
राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, वैभव सूर्यवंशी और साकिब उल गनी की हो सकती है एंट्री
Image Credit: राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबलेSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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