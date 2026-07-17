/राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार होंगे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले, वैभव सूर्यवंशी और साकिब उल गनी की हो सकती है एंट्री

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल अरफीन ने जी मीडिया से विशेष बातचीत में बताया कि पिछले सीजन में पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले आयोजित किए गए थे. उस दौरान बिहार ने प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर इस सीजन के लिए एलीट ग्रुप में जगह बनाई है. उन्होंने कहा कि यदि BCCI अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं से वैभव सूर्यवंशी को उपलब्ध कराता है, तो वह भी बिहार की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं. इसके अलावा साकिब उल गनी सहित आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार के अन्य खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं.