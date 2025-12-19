Rajgir Mahotsav 2025: कैलाश खेर, सलमान अली और भव्या पंडित के सुरो से सजेगा राजगीर, CM करेंगे उद्घाटन

Rajgir Mahotsav 2025: राजगीर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में शुरू किया गया राजगीर महोत्सव आज एक भव्य और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक उत्सव के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. हर वर्ष दिसंबर महीने में आयोजित होने वाला यह महोत्सव देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों, कलाकारों और कला प्रेमियों को आकर्षित करता है. इसी क्रम में इस वर्ष राजगीर महोत्सव 2025 का आयोजन 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक किया जाएगा. प्रशासन द्वारा महोत्सव की तैयारिया लगभग पूरी कर ली गई हैं और पूरे क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे उत्सव का माहौल बन चुका है.

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी करंगे उद्घाटन

राजगीर महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन 19 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के कर-कमलों द्वारा किए जाने की संभावना है. उद्घाटन समारोह के साथ ही राजगीर की ऐतिहासिक धरती पर सांस्कृतिक रंग बिखर उठेंगे. तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में पारंपरिक लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत और कला की विविध झलकियां देखने को मिलेंगी, जिससे स्थानीय कलाकारों के साथ-साथ बाहरी कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

कैलाश खेर, सलमान अली और भव्या पंडित देंगे प्रस्तुती

महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. पहले दिन यानी 19 दिसंबर को सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर अपने कैलाश खेर बैंड के साथ मंच संभालेंगे और अपने सुरों से राजगीर की वादियों को गूंजायमान करेंगे. वहीं 20 दिसंबर को इंडियन आइडल सीजन-10 के विजेता सलमान अली अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे. महोत्सव के अंतिम दिन 21 दिसंबर को प्रसिद्ध गायिका भव्या पंडित की सुरीली प्रस्तुति से समापन समारोह खास और यादगार बनेगा.

ग्रामश्री मेला भी इस बार खास आकर्षण का केंद्र

राजगीर महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाला ग्रामश्री मेला भी इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहेगा. उप विकास आयुक्त श्रीकांत कुंडलीक खांडेकर ने बताया कि मेले में जीविका दीदियों के स्टॉल, पुस्तक मेला, व्यंजन मेला और ग्राम कृषि मेला लगाए गए हैं. इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के उद्योग और स्व-सहायता समूह अपने उत्पादों के साथ भाग ले रहे हैं. कुल मिलाकर राजगीर महोत्सव 2025 संस्कृति, संगीत, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं का अद्भुत संगम साबित होगा, जो पर्यटन को नई दिशा देगा और राजगीर की पहचान को और मजबूत करेगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार