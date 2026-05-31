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Rajgir Malmas Mela 2026: दूसरे शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जैनसैलाब, 3 लाख लोग लगाएंगे आज डुबकी

Rajgir Malmas Mela 2026: दूसरे शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। प्रशासन के अनुसार करीब 3 लाख श्रद्धालु पवित्र कुंडों में स्नान करेंगे. साधु-संतों की भव्य शाही सवारी, धार्मिक अनुष्ठान और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मेले का मुख्य आकर्षण हैं.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 09:31 AM IST

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Rajgir Malmas Mela 2026: दूसरे शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जैनसैलाब, 3 लाख लोग लगाएंगे आज डुबकी
Rajgir Malmas Mela 2026: दूसरे शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जैनसैलाब, 3 लाख लोग लगाएंगे आज डुबकी

Rajgir Malmas Mela 2026: बीते 17 मई से राजगीर में मलमास मेले का आयोजन किया गया है. यह मलमास मेला एक महीने तक चलता है, यानी 15 जून को इस मेले का समापन होगा. इस अवसर पर राजगीर में साधु-संतों का जमावड़ा होता है. इस मलमास मेले में शाही स्नान की भी परंपरा है. आज यानी रविवार को पुरुषोत्तम मास मेले के दूसरे शाही स्नान को लेकर राजगीर आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपराओं के विराट उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है. आज दूर-दूर से आए साधु-संतों, महंतों और देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ राजगीर की पावन धरती पर देखने को मिल रही है.

आज राजगीर में प्रशासनिक अनुमान के अनुसार इस शाही स्नान में लगभग 3 लाख श्रद्धालु विभिन्न पवित्र कुंडों और तीर्थस्थलों में पुण्य की डुबकी लगाएंगे. शाही स्नान का सबसे बड़ा आकर्षण विभिन्न अखाड़ों और मठ-मंदिरों से निकलने वाली संतों की भव्य शाही सवारी होगी. सारे अखाड़ों की अलग-अलग ध्वज, पारंपरिक वेशभूषा और नाच-गान के बीच निकलने वाली यह शोभायात्रा श्रद्धालुओं के लिए अति मनमोहक दृश्य होगी.

ये भी पढ़ें: 44 डिग्री तापमान के बावजूद राजगीर मलमास मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब

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राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार सभी अखाड़ों के शाही स्नान के लिए समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है, जिसके कारण भीड़-भाड़ से थोड़ा बचा जा सकता है. यदि सारे लोग एक साथ शाही स्नान के लिए निकलेंगे तो भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार भीड़ के प्रबंधन के लिए यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही प्रशासन ने बैरिकेडिंग, लाइट, पीने का पानी तथा सुरक्षा की सारी उत्तम व्यवस्था कर ली है.

आपको बता दें कि राजगीर में दूसरे शाही स्नान को लेकर कल रात से ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने लगा है. क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य करने से धन-संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है.

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