/राजगीर मलमास मेला: अंतिम शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Rajgir Malmas Mela: विश्वविख्यात राजगीर मलमास मेले के अंतिम शाही स्नान के अवसर पर गुरुवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. ब्रह्मकुंड समेत सभी पवित्र कुंडों में स्नान के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु और साधु-संत पहुंचे. श्रद्धालुओं की कतार करीब तीन किलोमीटर तक लंबी देखी गई. अंतिम शाही स्नान को लेकर पूरे कुंड परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा. जिला प्रशासन ने 19 अखाड़ों के साधु-संतों के शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की थी.