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राजगीर मलमास मेला: अंतिम शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Rajgir Malmas Mela: राजगीर मलमास मेले के अंतिम शाही स्नान के अवसर पर ब्रह्मकुंड समेत सभी पवित्र कुंडों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. लाखों श्रद्धालुओं और 19 अखाड़ों के साधु-संतों ने पवित्र स्नान कर सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 11, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:46 PM IST
राजगीर मलमास मेला: अंतिम शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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