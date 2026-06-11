/राजगीर मलमास मेला: अंतिम शाही स्नान पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

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Rajgir Malmas Mela: विश्वविख्यात राजगीर मलमास मेले के अंतिम शाही स्नान के अवसर पर गुरुवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. ब्रह्मकुंड समेत सभी पवित्र कुंडों में स्नान के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु और साधु-संत पहुंचे. श्रद्धालुओं की कतार करीब तीन किलोमीटर तक लंबी देखी गई. अंतिम शाही स्नान को लेकर पूरे कुंड परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा. जिला प्रशासन ने 19 अखाड़ों के साधु-संतों के शाही स्नान के लिए विशेष व्यवस्था की थी.
संतों के लिए अलग मार्ग, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.DM कुंदन कुमार और SP भारत सोनी सुबह से ही कुंड परिसर में मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी करते रहे. भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य, पेयजल, साफ-सफाई और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई. जगह-जगह बैरिकेडिंग भी की गई है.
विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर और सहायता केंद्र भी बनाए गए थे. प्रशासन के अनुसार देर शाम तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है. पुजारी विकास उपाध्याय ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से आए 19 अखाड़ों के साधु-संतों और श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंडों में स्नान कर सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की.
तीसरा शाही स्नान पूर्णिमा के एकादशी के दिन भी किया जाता है. कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त इस तीसरे शाही स्नान में भाग लेता है, वह एक यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है. प्रशासन का दावा है कि भारी भीड़ के बावजूद पूरा शाही स्नान कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार