राजगीर में आस्था पर जल संकट! मलमास मेले से पहले गंगा-यमुना और व्यास कुंड सूखे, शाही स्नान पर मंडराया खतरा

Rajgir Malmas Mela: आस्था, परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की उम्मीदों से जुड़ा ऐतिहासिक मलमास मेला इस बार 17 मई से 15 जून तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में आयोजित होने जा रहा है. हर तीन वर्ष पर लगने वाला यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु शाही स्नान के लिए पहुंचते हैं. 33 करोड़ देवी-देवताओं के 22 कुंडों और 52 धाराओं में स्नान करने की मान्यता इस मेले की आस्था को और भी विराट बनाती है. जिला प्रशासन मेले की तैयारियों में जुटा है, लेकिन आयोजन से पहले ही गंगा, यमुना और व्यास कुंड का सूख जाना एक बड़े संकट के रूप में सामने आया है, जिसने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

प्राचीन कुंडों का सूखना बना बड़ा सवाल

गर्मी अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही राजगीर के प्रमुख पवित्र कुंडों का जलस्तर समाप्त हो जाना हैरान करने वाला है. सदियों से निरंतर जलधारा देने वाले ये कुंड पहली बार समय से पहले सूख गए हैं. इससे न सिर्फ धार्मिक परंपरा पर असर पड़ने का खतरा है, बल्कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था भी प्रभावित हो सकती है.

ट्यूबवेल और जल दोहन पर उठे आरोप

स्थानीय पुजारी विकास उपाध्याय का कहना है कि लगातार बढ़ते ट्यूबवेल और भूजल दोहन ने कुंडों के प्राकृतिक जलस्रोत को प्रभावित किया है. उनका आरोप है कि पांडु पोखर में ट्यूबवेल निर्माण के बाद से गर्म कुंडों का जलस्तर तेजी से गिरा है. पहले हर साल गर्मियों में पानी घटता था, लेकिन इस बार समय से पहले ही कुंडों का सूख जाना गंभीर संकेत दे रहा है.

प्रशासन के सामने परंपरा बचाने की चुनौती

एक महीने तक चलने वाले इस भव्य मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है. ऐसे में कुंडों का सूखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को स्थिति से अवगत करा दिया है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या समय रहते कुंडों को पुनर्जीवित कर मलमास मेले की सदियों पुरानी परंपरा और श्रद्धालुओं की आस्था को बचाया जा सकेगा.

रिपोर्ट: ऋषिकेश