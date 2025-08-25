Hero Asia Cup 2025 की मेजबानी को तैयार बिहार, खिलाड़ियों की सुविधाओं पर होगी खास ध्यान: रविंद्र शंकरन
Hero Asia Cup 2025 की मेजबानी को तैयार बिहार, खिलाड़ियों की सुविधाओं पर होगी खास ध्यान: रविंद्र शंकरन

Hero Asia Cup 2025: हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा. राज्य पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने बताय कि इस बार खिलाड़ियों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है. नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन होगा. इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं.

Aug 25, 2025, 07:41 PM IST

हीरो एशिया कप 2025
Hero Asia Cup 2025: हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में होगा. राज्य  पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने बताया कि इस बार खिलाड़ियों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है. रविंद्र शंकरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिहार पहली बार पुरुष एशिया कप आयोजित कर रहा है. यह गर्व की बात है. मुख्यमंत्री खेल को क्रांतिकारी रूप देना चाहते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि हॉकी इंडिया, एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH ने बिहार को मेजबानी का मौका दिया.

29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन

उन्होंने कहा, नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन होगा. इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं. यह वर्ल्ड कप क्वालीफायर है, जो टीम चैंपियन बनेगी, वह वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेगी. 30 अगस्त को हॉकी विद हरमनप्रीत कार्यक्रम, जबकि 31 अगस्त को साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा. शंकरन ने कहा, भारतीय हॉकी टीम के लिए यह टूर्नामेंट महत्वपूर्ण होगा. बीते 11 एडिशन में पांच बार साउथ कोरिया ने बाजी मारी, जबकि तीन बार भारत ने इसे जीता. पाकिस्तान भी तीन बार खिताब अपने नाम कर चुका है.

सभी टीमें राजगीर में ही रुकी हैं

उन्होंने खिलाड़ियों की सुविधाओं पर कहा, सभी टीमें राजगीर में ही रुक रही हैं.10-15 मिनट की दूरी पर स्टेडियम मौजूद है. इस बार दो टर्फ हैं, जिन्हें FIH से सर्टिफिकेट मिल चुका है. ऐसे में जब मुख्य स्टेडियम में मुकाबला जारी होगा, तो आगामी मैच की तैयारी के लिए टीमें दूसरे टर्फ में अभ्यास कर सकेंगी.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद के लिए गर्व की बात, हॉकी टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह

भारतीय टीम 29 अगस्त को करेगी अभियान की शुरुआत

भारत को चीन, जापान और कजाकिस्तान के साथ पूल-ए में रखा गया है. भारतीय टीम 29 अगस्त से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका पहला मैच चीन से होगा, जिसके बाद 31 अगस्त को जापान से भिड़ंत होगी. भारत एक सितंबर को कजाकिस्तान की टीम को चुनौती देगा. अनुभवी ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं. इस टूर्नामेंट में भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें हिस्सा ले रही हैं. पूल-ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान मौजूद हैं, जबकि पूल-बी में मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे की टीमें शामिल हैं।

इनपुट: आईएएनएस

