नीतीश कुमार के होमटाउन में बगावत, हरनौत में JDU कार्यकर्ताओं ने विधायक हरिनारायण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा

Bihar Chunav 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होमटाउन से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक प्रखंड हरनौत में जेडीयू के भीतर बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं. जो नेता कल तक नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज खुलकर उनकी ही नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. दरअसल, हरनौत प्रखंड से लगातार 5 बार के जेडीयू विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर पार्टी में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है.

जेडीयू नेता संजयकांत सिन्हा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं लेकिन आज वही बात हरनौत विधानसभा में लागू होती नहीं दिख रही है. पिछले चुनाव में हरिनारायण सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने और बेटे को मैदान में उतारने की बात कही थी लेकिन वे खुद ही उम्मीदवार बन गए थे.

अब इस बार फिर वे अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जेडीयू हरिनारायण सिंह या उनके बेटे अनिल कुमार को टिकट देती है तो हरनौत के हजारों कार्यकर्ता उनका विरोध और बॉयकॉट करेंगे. इसके साथ ही उनको चुनाव में हराने तक का काम करेंगे.

जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार हरनौत सीट से या तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजयकांत सिन्हा को टिकट दिया जाए. हरनौत से उठी यह बगावत की चिंगारी न केवल नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल ला सकती है, बल्कि जेडीयू के अंदर भी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

