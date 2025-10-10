Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956222
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

नीतीश कुमार के होमटाउन में बगावत, हरनौत में JDU कार्यकर्ताओं ने विधायक हरिनारायण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा

Harnaut Assembly Seat: 2025 की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाओं के साथ ही हरनौत विधानसभा सीट को लेकर भी बहस तेज हो गई थी. जेडीयू नेताओं ने निशांत कुमार के हरनौत से चुनाव में उतरने की मांग की थी. यह बगावत उसी का नतीजा प्रतीत हो रहा है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार के होमटाउन में बगावत, हरनौत में JDU कार्यकर्ताओं ने विधायक हरिनारायण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा
नीतीश कुमार के होमटाउन में बगावत, हरनौत में JDU कार्यकर्ताओं ने विधायक हरिनारायण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा

Bihar Chunav 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होमटाउन से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक प्रखंड हरनौत में जेडीयू के भीतर बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं. जो नेता कल तक नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज खुलकर उनकी ही नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं. दरअसल, हरनौत प्रखंड से लगातार 5 बार के जेडीयू विधायक रहे हरिनारायण सिंह को लेकर पार्टी में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है. 

READ ALSO: तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने छोड़ दी राजद

जेडीयू नेता संजयकांत सिन्हा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं लेकिन आज वही बात हरनौत विधानसभा में लागू होती नहीं दिख रही है. पिछले चुनाव में हरिनारायण सिंह ने खुद चुनाव न लड़ने और बेटे को मैदान में उतारने की बात कही थी लेकिन वे खुद ही उम्मीदवार बन गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब इस बार फिर वे अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जेडीयू हरिनारायण सिंह या उनके बेटे अनिल कुमार को टिकट देती है तो हरनौत के हजारों कार्यकर्ता उनका विरोध और बॉयकॉट करेंगे. इसके साथ ही उनको चुनाव में हराने तक का काम करेंगे. 

READ ALSO: सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जदयू छोड़ इन बड़े नेताओं ने थामा राजद का दामन

जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार हरनौत सीट से या तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजयकांत सिन्हा को टिकट दिया जाए. हरनौत से उठी यह बगावत की चिंगारी न केवल नीतीश कुमार के पैतृक क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल ला सकती है, बल्कि जेडीयू के अंदर भी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025nitish kumarHarinarayan singh

Trending news

bihar chunav 2025
नीतीश के होमटाउन हरनौत में बगावत, कार्यकर्ताओं ने हरिनारायण के खिलाफ खोला मोर्चा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: अगले 24 घंटे में RJD के कुछ नेता JDU में शामिल होंगे- सूत्र
bihar chunav 2025
तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने छोड़ दी राजद
bihar chunav 2025
तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले दावे को नहीं मिल रहा महागठबंधन का साथ?
Prashant Kishor
'मुझे न्याय चाहिए', ज्योति सिंह से मिले प्रशांत किशोर बोले पवन सिंह मेरे अच्छे दोस्त
bihar chunav 2025
सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जदयू छोड़ इन बड़े नेताओं ने थामा राजद का दामन
bihar chunav 2025
बिहार के चुनावी सियासत में हुई यूपी के नेताओं की एंट्री, राजद का जंगलराज नहीं चाहिए
bihar chunav 2025
क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट? PK ने जहां से दिया प्रीति किन्नर को टिकट
bihar chunav 2025
घबराइए मत! वोटर आईडी नहीं फिर भी दें सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने कर दिया 12 इंतजाम
Pappu Yadav
सीट बंटवारे पर असमंजस, कौन रखेगा 'हिमालय से ऊंचा सिर और समुद्र से गहरा दिल'?