Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार के फैन हुए लालू यादव के नेता पप्पू खान, बोले- मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, तेजस्वी नौवीं फेल

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के दौरान राजद अध्यक्ष लालू यादव की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आज से मुकदमे का ट्रायल शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में रोजाना इस केस की सुनवाई होगी. इस बीच राजद में टिकट को लेकर बगावत की आवाज बुलंद होती जा रही है. इसी में एक नाम पूर्व विधायक नौशादून नवी उर्फ पप्पू खान का जुड़ गया है. राजद के पूर्व विधायक ने महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ एनडीए समर्थित जेडीयू कैंडिडेट के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है. पप्पू खान ने साफ कहा है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित हैं और इस चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों के लिए घर-घर जाकर वोट मांगेंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजद के बागी नेता पप्पू खान ने कहा कि अगर भाजपा देशभक्ति और देशप्रेम की बात करती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हिंदू-मुस्लिम सभी को देशभक्त और देशप्रेमी होना चाहिए. वहीं तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो नौवीं फेल हैं, जबकि नीतीश कुमार एक पढ़े-लिखे सीएम हैं. मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और अब जनता को तय करना है कि राज्य की बागडोर किसके हाथ में देनी है, उस व्यक्ति को जो विकास करता है या उस अनपढ़ को जिसके पास कोई विजन नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- JDU में बगावत पर एक्शन जारी, गोपाल मंडल समेत पांच नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया

पप्पू खान यहीं नहीं रुके. उन्होंने तेजस्वी यादव के 'पलटू चाचा' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब नीतीश जी बुलाते हैं, तो तेजस्वी यादव नंगे पैर मिलने पहुंच जाते हैं. अगर चाचा पलटू हैं, तो भतीजा भी पलटू हुआ. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार, महागठबंधन की सरकार से बेहतर है. पूर्व राजद विधायक ने कहा कि अगर बीजेपी मुसलमानों को गले लगाएगी और भाई बनाएगी, तो एक-एक मुसलमान बीजेपी को वोट देगा.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!