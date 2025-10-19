'संजय यादव मदारी, तेजस्वी नाचता बंदर', राजद के बागी नेता पप्पू खान का RJD पर बड़ा हमला

बिहार की सियासत में एक बार फिर बगावत की आवाज गूंज रही है. राजद के बागी नेता और पूर्व विधायक पप्पू खान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी उमर खान को समर्थन न देने पर उन्हें दिल्ली से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इस मामले में उन्होंने बिहार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पप्पू खान ने कहा कि जिन लोगों ने उनका टिकट कटवाया और नामांकन रद्द करवाया, वे कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.

राजद नेतृत्व पर हमला बोलते हुए पप्पू खान ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव को खुलकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "संजय यादव अब पार्टी के असली मदारी बन गए हैं, और तेजस्वी यादव उनके इशारों पर नाचने वाले बंदर की भूमिका निभा रहे हैं." उन्होंने कहा कि आरजेडी अब पूरी तरह कुछ खास लोगों के नियंत्रण में आ गई है, जहां आम कार्यकर्ताओं या पुराने नेताओं की कोई इज्जत नहीं बची है.

पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि बिहार के मुसलमानों को आरजेडी ने हमेशा बीजेपी का भय दिखाकर ठगने का काम किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित हैं और मुसलमानों को कभी बराबरी का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने अपील की कि "इस बार बिहार के मुसलमानों को महागठबंधन को करारा जवाब देना चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

पप्पू खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने हमेशा सभी समाजों के बीच संतुलन बनाए रखा. वहीं, आरजेडी ने हमेशा मुसलमान नेताओं को उभरने से रोका और उन्हें केवल डर की राजनीति में फंसाए रखा."

बागी नेता ने कहा कि आरजेडी अब वह पार्टी नहीं रह गई जो कभी सामाजिक न्याय की बात करती थी. आज पार्टी में सिद्धांतों की जगह व्यक्तिवाद और परिवारवाद हावी है. उन्होंने कहा कि "राजद अब केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई मूल्य नहीं है."

इनपुट- ऋषिकेश कुमार

ये भी पढ़ें- RJD में बगावत! रितु जायसवाल ने परिहार से निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!