'संजय यादव मदारी, तेजस्वी नाचता बंदर', राजद के बागी नेता पप्पू खान का RJD पर बड़ा हमला

राजद के बागी नेता और पूर्व विधायक पप्पू खान ने महागठबंधन पर खुलकर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी उमर खान का समर्थन न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. पप्पू खान ने तेजस्वी यादव को संजय यादव का "नाचता बंदर" बताया और कहा कि आरजेडी मुसलमानों को डर दिखाकर ठगती रही है.
बिहार की सियासत में एक बार फिर बगावत की आवाज गूंज रही है. राजद के बागी नेता और पूर्व विधायक पप्पू खान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी उमर खान को समर्थन न देने पर उन्हें दिल्ली से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इस मामले में उन्होंने बिहार थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पप्पू खान ने कहा कि जिन लोगों ने उनका टिकट कटवाया और नामांकन रद्द करवाया, वे कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.
राजद नेतृत्व पर हमला बोलते हुए पप्पू खान ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव को खुलकर निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, "संजय यादव अब पार्टी के असली मदारी बन गए हैं, और तेजस्वी यादव उनके इशारों पर नाचने वाले बंदर की भूमिका निभा रहे हैं." उन्होंने कहा कि आरजेडी अब पूरी तरह कुछ खास लोगों के नियंत्रण में आ गई है, जहां आम कार्यकर्ताओं या पुराने नेताओं की कोई इज्जत नहीं बची है.
पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि बिहार के मुसलमानों को आरजेडी ने हमेशा बीजेपी का भय दिखाकर ठगने का काम किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित हैं और मुसलमानों को कभी बराबरी का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने अपील की कि "इस बार बिहार के मुसलमानों को महागठबंधन को करारा जवाब देना चाहिए."
पप्पू खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने हमेशा सभी समाजों के बीच संतुलन बनाए रखा. वहीं, आरजेडी ने हमेशा मुसलमान नेताओं को उभरने से रोका और उन्हें केवल डर की राजनीति में फंसाए रखा."
बागी नेता ने कहा कि आरजेडी अब वह पार्टी नहीं रह गई जो कभी सामाजिक न्याय की बात करती थी. आज पार्टी में सिद्धांतों की जगह व्यक्तिवाद और परिवारवाद हावी है. उन्होंने कहा कि "राजद अब केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, जहां लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई मूल्य नहीं है."
