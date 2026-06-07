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Bihar Poltics: नालंदा जिले के बिहारशरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित राजद कार्यालय में आज (7 जून, 2026) लंबे समय बाद जिला स्तरीय अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला प्रभारी खुर्शीद आलम और राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने हिस्सा लिया. इस दौरान बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और जनसरोकार के मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा हुई.
शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर साधा निशाना
बैठक को संबोधित करते हुए शक्ति सिंह यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महंगाई की मार झेल रही है. महंगाई के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा. बिहार के खजाने को सरकार ने पूरी तरह से खाली कर दिया है. विधानसभा चुनाव के सभी समय सरकार ने खजाने को खाली कर वोट लेने का काम किया और अब विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है. राज्य सरकार के पास तीन मूलमंत्र है फकैती, ठिकैती और लठैती. इन सभी चीजों को बिहार की आवाम देख रही है सत्ता इकबाल से चलती है लेकिन इकबाल शासन का समाप्त हो चुका है.
'सरकार के भीतर ही खींचतान चल रही है'
उन्होंने विपक्षी दलों से जनहित के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की अपील की. वहीं, नेताओं को आवंटित सरकारी आवास खाली कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर ही खींचतान चल रही है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है. राजद ने स्पष्ट किया कि वह जनहित के सवालों को लेकर आंदोलन जारी रखेगा.
रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा