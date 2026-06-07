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'फकैती, ठिकैती और लठैती... बिहार सरकार का मूलमंत्र', नालंदा में गरजे RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव

Bihar Poltics: नालंदा में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास तीन मूलमंत्र है- फकैती, ठिकैती और लठैती.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:05 PM IST
'फकैती, ठिकैती और लठैती... बिहार सरकार का मूलमंत्र', नालंदा में गरजे RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव
Image Credit: नालंदा में गरजे RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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