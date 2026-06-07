शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर साधा निशाना

बैठक को संबोधित करते हुए शक्ति सिंह यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महंगाई की मार झेल रही है. महंगाई के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा. बिहार के खजाने को सरकार ने पूरी तरह से खाली कर दिया है. विधानसभा चुनाव के सभी समय सरकार ने खजाने को खाली कर वोट लेने का काम किया और अब विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है. राज्य सरकार के पास तीन मूलमंत्र है फकैती, ठिकैती और लठैती. इन सभी चीजों को बिहार की आवाम देख रही है सत्ता इकबाल से चलती है लेकिन इकबाल शासन का समाप्त हो चुका है.