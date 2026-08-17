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डकैती डाल छत्तीसगढ़ में छिपे थे 2 अपराधी, नालंदा पुलिस ने दबोचा, लूट का सामान और कैश बरामद

Nalanda News: नालंदा पुलिस ने खाद्य और बीज व्यवसायी राजीव रंजन के घर लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है. साथ ही डकैती कांड में शामिल दो आरोपियों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि अब तक इस डकैती कांड में नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:27 AM IST
डकैती डाल छत्तीसगढ़ में छिपे थे 2 अपराधी, नालंदा पुलिस ने दबोचा, लूट का सामान और कैश बरामद
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) नालंदा डकैती कांड: छत्तीसगढ़ से 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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