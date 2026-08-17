/डकैती डाल छत्तीसगढ़ में छिपे थे 2 अपराधी, नालंदा पुलिस ने दबोचा, लूट का सामान और कैश बरामद

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नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय स्थित खाद्य और बीज व्यवसायी राजीव रंजन के घर में बीते 2 अगस्त, 2026 रविवार की रात को हुई करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. दीपनगर थाना पुलिस और डीआईओ की संयुक्त टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए डकैती कांड में शामिल दो आरोपियों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को नालंदा लाया गया, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है.
सदर डीएसपी अमरनाथ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी डकैती की वारदात में शामिल थे और घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए दूसरे राज्य में जाकर छिपे हुए थे. पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर डकैती के दौरान लूटे गए सामानों में से सोने की दो चेन, दो मंगलसूत्र, एक सोने का सिक्का, एक सोने का लॉकेट, दो मोबाइल फोन और 4 लाख 72 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.
बताया जाता है कि 2 अगस्त (रविवार की देर रात) को देवीसराय स्थित राजीव रंजन के घर में अपराधियों ने धावा बोलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. सदर डीएसपी अमरनाथ ने बताया कि डकैती कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है. अब तक इस डकैती कांड में नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
बीज व्यवसायी के घर 1 करोड़ 15 लाख की डकैती की वारदात को जानिए
2 अगस्त, 2026 रविवार की देर रात करीब एक दर्जन हथियारबंद डकैतों ने बीज व्यवसायी राजीव रंजन के घर धावा बोला दिया था. इस दौरान करीब 45 लाख रुपये नकद, 70 लाख के सोने-चांदी के गहने और डायमंड के जेवर लूट लिए थे. डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर घंटों तांडव मचाया था. विरोध करने पर मारपीट की थी, पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दिया था, इतना ही नहीं घर की महिला के साथ बदसलूकी भी की थी. पीड़ित परिवार ने बताया था कि सभी लोग रात में घर में सो रहे थे. तभी करीब 12 की संख्या में हथियारबंद डकैत छत के रास्ते घर में घुस आए थे. डकैतों ने सबसे पहले घर के बुजुर्ग को छत पर ले जाकर कब्जे में लिया था, जबकि अन्य सदस्यों के हाथ-पैर बांध दिए और उनके मुंह पर टेप चिपका दिया था.
रिपोर्ट: ऋषिकेश