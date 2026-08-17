/डकैती डाल छत्तीसगढ़ में छिपे थे 2 अपराधी, नालंदा पुलिस ने दबोचा, लूट का सामान और कैश बरामद

बीज व्यवसायी के घर 1 करोड़ 15 लाख की डकैती की वारदात को जानिए

2 अगस्त, 2026 रविवार की देर रात करीब एक दर्जन हथियारबंद डकैतों ने बीज व्यवसायी राजीव रंजन के घर धावा बोला दिया था. इस दौरान करीब 45 लाख रुपये नकद, 70 लाख के सोने-चांदी के गहने और डायमंड के जेवर लूट लिए थे. डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर घंटों तांडव मचाया था. विरोध करने पर मारपीट की थी, पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दिया था, इतना ही नहीं घर की महिला के साथ बदसलूकी भी की थी. पीड़ित परिवार ने बताया था कि सभी लोग रात में घर में सो रहे थे. तभी करीब 12 की संख्या में हथियारबंद डकैत छत के रास्ते घर में घुस आए थे. डकैतों ने सबसे पहले घर के बुजुर्ग को छत पर ले जाकर कब्जे में लिया था, जबकि अन्य सदस्यों के हाथ-पैर बांध दिए और उनके मुंह पर टेप चिपका दिया था.