नालंदा के दीवाने हुए एक्टर संजय मिश्रा, यहां जताई मूवी बनाने की इच्छा

Bihar News: बिहार के नालंदा साहित्य उत्सव 2025 में शामिल होने अभिनेता संजय मिश्रा राजगीर पहुंचे और राज्य की सुंदरता, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव स्पष्ट नजर आ रहा है और यहां फिल्म बनाने के लिए अपार संभावनाएं हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:52 AM IST

Bihar News: बिहार के नालंदा साहित्य उत्सव 2025 में शामिल होने अभिनेता संजय मिश्रा राजगीर पहुंचे और अपने आगमन से ही वहां की सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबसूरती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजगीर शूटिंग के लिए बेहद मनमोहक जगह है और राज्य में साफ-सुथरा बदलाव देखने को मिल रहा है। संजय मिश्रा ने यह भी बताया कि उनका परिवार भी बिहार में ही रहता है, इसलिए उन्हें बिहार की हालत और लोगों की जीवनशैली का अनुभव पहले से ही है। उन्होंने कहा कि बिहार अब पहले जैसी समस्याओं से मुक्त होकर सुरक्षित और व्यवस्थित नजर आता है, जो फिल्म उद्योग के लिए भी बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। उनके अनुसार, बिहार में शूटिंग करना न केवल लोकेशन की दृष्टि से आकर्षक है बल्कि यहां का स्वागत और सुरक्षा भी फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करती है।

फिल्म निर्माण और रिलीज पर ध्यान
संजय मिश्रा ने कहा कि फिल्म सिटी के अलावा यह जरूरी है कि बिहार में बनी फिल्मों का सही तरीके से रिलीज होना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने राज्य की सड़कों, फ्लाईओवर और कानून-व्यवस्था में सुधार की सराहना की. इसके अलावा उन्होंने राजगीर और नालंदा में अपनी फिल्मों का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि देव आनंद की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' की शूटिंग राजगीर में हो चुकी है, जबकि उनकी फिल्म 'कोट' की पूरी शूटिंग नालंदा में हुई थी.

बिहार में सुरक्षित माहौल 
क्राइम के मुद्दे पर बात करते हुए संजय मिश्रा ने कहा कि बिहार अब पहले जैसा क्राइम कैपिटल नहीं रहा. यहां के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और यह बदलाव फिल्म उद्योग के लिए भी सकारात्मक संकेत है. उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए बिहार में दोबारा फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की. उनके अनुसार, सुरक्षित माहौल और खूबसूरत लोकेशन के कारण बिहार फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं के लिए आकर्षक बनता जा रहा है.

निर्देशक अभय सिंह ने भी दी प्रेरणा
साथ ही फिल्म निर्देशक अभय सिंह ने भी बिहार में फिल्म शूटिंग को लेकर निर्देशकों को प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म सेटिंग और लोकेशन के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं. नालंदा और राजगीर जैसी जगहों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत यहां फिल्म निर्माताओं के लिए अनूठा अवसर प्रदान करती है. इस अवसर पर उपस्थित लोग इस सकारात्मक बदलाव और फिल्म उद्योग के विस्तार की संभावना देखकर उत्साहित नजर आए.

रिपोर्ट: र्ऋषिकेश 

नालंदा के दीवाने हुए एक्टर संजय मिश्रा, यहां जताई मूवी बनाने की इच्छा
