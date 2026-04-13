नालंदा में हरनौत के मुशहरी गांव में मिले कई बम, इलाके में मची अफरा-तफरी

बिहार के नालंदा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हरनौत इलाके में भारी मात्रा में बम मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है. सोमवार की शाम को खेतों के बीच बम मिलने की इस घटना ने ग्रामीणों के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

घटना नालंदा जिले के हरनौत स्थित चेरो ओपी थाना क्षेत्र की है. यहां डिहरी पंचायत के मुशहरी गांव के पास स्थित खंधा (खेतों) में सोमवार की शाम करीब 4 बजे बम बरामद हुए. जानकारी के अनुसार, शाम के समय कुछ किसान अपने गेहूं की कटाई के लिए मुशहरी गांव की पश्चिम दिशा की ओर खेतों में गए थे. तभी उनकी नजर एक संदिग्ध डिब्बे पर पड़ी. जब पास जाकर देखा गया, तो उस डिब्बे में चार से पांच की संख्या में बम रखे हुए थे. खेत के बीचों-बीच बम होने की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

बम मिलने की सूचना मिलते ही चेरो ओपी थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई. थाना प्रभारी रौशन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया. ग्रामीणों को घटना स्थल से दूर रहने की हिदायत दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि एक डिब्बे में बम जैसी वस्तुएं छिपाकर रखी गई थीं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये विस्फोटक वहां किसने और किस मकसद से रखे थे.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने इसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी है. चेरो ओपी थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) को बुलाया जा रहा है, ताकि विस्फोटक वस्तुओं की सुरक्षित तरीके से जांच और उन्हें डिफ्यूज किया जा सके. डीएसपी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस तरह के विस्फोटक थे. फिलहाल पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है.

इनपुट - ऋषिकेश, नालंदा