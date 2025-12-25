'किताबें जलाने से इतिहास नहीं मरता...', नालंदा यूनिवर्सिटी पर शशि थरूर ने लिखी कविता

Shashi Tharoor: बिहार दौरे पर जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर आए थे, तब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों के बीच खड़े होकर भारत के उस स्वर्णिम काल को याद किया, जब दुनिया यहां ज्ञान की तलाश में आती थी. थरूर की यह नालंदा की यात्रा केवल एक दौरा नहीं था, बल्कि इतिहास के पन्नों को फिर से जीने की कोशिश थी. तभी तो शशि थरूर ने एक भावुक कविता लिखी. कविता के जरिए शशि थरूर ने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद किया.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अकाउंट पर लिखा ये कविता लिखा. उन्होंने इस कविता को अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया है. कांग्रेस सांसद ने लिखा-

नालंदा!

गजब इतिहास है अपना

गजब बीता जमाना था

सारी दुनिया के लोगों का

यहां तब आना जाना था

कवि, शायर और दर्शन के,

बड़े विद्वान आते थे

बौद्ध अनुयायी भी आकर

यहां शांति सिखाते थे

शतक कुछ आठ तक शायद

ज्ञान का दरिया बहता था

सारी दुनिया से आकर के

यहां ज्ञानार्थी रहता है

हमें वो दौर गुजरा फिर,

यहीं पर वापिस लाना है

हम गिर कर उठ भी सकते हैं

हमें सबको दिखाना है

जलाने से किताबें चंद

कभी इतिहास नहीं मरता

जो मरते होंगे, वो हैं आम

हिंद! सा, खास नहीं मरता

शशि थरूर की यह एक दमदार कविता नालंदा यूनिवर्सिटी की अमर विरासत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है. यह हमें भारत के प्राचीन ज्ञान, सहनशक्ति की ताकत और एक गहरे सच की याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान कभी मिटाया नहीं जा सकता, आग से भी नहीं.

बता दें कि 22 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले नालंदा लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने बिहार आए थे. उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए काम की खूब तारीफ की.

