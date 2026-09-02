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गोलियों की गूंज से थर्राया नालंदा, मोटर स्टार्टर के झगड़े में भाई की हत्या, एक जिंदगी से लड़ रहा जंग

नालंदा में दो गोतिया के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी हुई जमकर हुई. दो भाइयों को इस घटना में गोली लगी है. एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. थरथरी थाना क्षेत्र के संतन बीघा की घटना है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:20 PM IST
गोलियों की गूंज से थर्राया नालंदा, मोटर स्टार्टर के झगड़े में भाई की हत्या, एक जिंदगी से लड़ रहा जंग
Image Credit: नालंदा में मामूली बात पर गोलीबारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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